Sosyal medya bağımlılığına bir önlem de Instagram'dan geliyor. Şirket, Instagram bağımlılığının önüne geçmek için telefon uygulamalarına 'zaman kısıtlaması' getiriyor.

Sosyal medya bağımlılığı, internetin cep telefonlarımızda yaygınlaşmasıyla birlikte artmaya devam ediyor. Son 10 yıldır sürekli artan bu bağımlılığın önüne önce YouTube, şimdi de Instagram geçmeye çalışıyor.

Instagram, uygulamasına yeni bir 'zaman çizelgesi getirmeyi' planlıyor. Yeni özelliği bilgisayar bilimcisi Jane Manchun Wong keşfetti ve Instagram CEO'su Kevin Systrom da bu çizelgeyi doğruladı. Şirket, şimdiden bu özellik üzerinde çalışmalarına başladı. Yeni özelliğin doğrulamasını ise Instagram CEO'su Systrom, Twitter üzerinden yaptı:

Wong, bu özelliği bulmak için Instagram kodları üzerinde uzun bir araştırma yaptı. Sonunda ise 'harcanan zaman' adlı bir özellik buldu. Sonrasında ise yeni özelliği Twitter üzerinden paylaştı:

Edinilen bilgilere göre özellik, Android üzerinden çalışacak ve telefonunuzun üzerinden Instagram'ı ne kadar kullandığınızı görmenizi sağlayacaksız, ayrıca buna göre bir zaman çizelgesi de oluşturabileceksiniz. Kullanıcıların kendilerine belirledikleri süre bittiğinde ise uygulama ekranı griye dönecek.