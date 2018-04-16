Microsoft Store’daki uygulamasını güncelleyen Instagram, masaüstü kullanıcıları için yeni özellikler getirirken mobil kullanıcılar için uygulama desteğini sonlandırdı.

Windows 10’un masaüstü versiyonu başarılı olsa da mobil versiyonu için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Hem uygulama desteğinin azlığı, hem cihaz yelpazesinin dar oluşu, hem de kullanıcı dostu olmayan arayüzü, Windows işletim sistemi kullanan akıllı telefonları tüketiciler için cazip bir seçenek haline getirememektedir. Windows 10’un mobil versiyonuna son darbe ise Instagram’dan geldi.

Windows 10 işletim sistemi kullanan cihazlar için Microsoft Store’da bulunan uygulamasını 30.1569.12133.0 sürümüne yükselten Instagram, güncelleme ile birlikte uygulamaya bazı yeni özellikler ekledi. Fakat Instagram’ın bu güncelleme ile birlikte mobil kullanıcılarına da kötü bir sürprizi bulunuyordu: Instagram 30.1569.12133.0 sürümü ile birlikte Windows 10’lu mobil cihazlara olan desteğini sonlandırdı.

Elbette ki bu gelişme Windows 10 mobile kullanıcılarının Instagram’a veda edecekleri anlamına gelmiyor. Yalnızca artık özel bir uygulama kullanmak yerine Edge tarayıcısı üzerinden Instagram’ın web sitesini ziyaret etmek zorunda kalacaklar. Kullanıcılar web site üzerinden fotoğraf ve hikaye yükleme, filtreleri kullanma ve daha fazlasına erişebilecekler. Masaüstü kullanıcıları ise mağazadan Instagram uygulamasına hala erişebiliyorlar.