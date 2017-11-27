Intel, 9. Nesil İşlemcilerde Çekirdek Sayısını Arttıracak

Uzak Doğu'dan gelen bazı sızıntılara göre Intel gelecek yıl tanıtacağı 9. nesil işlemcilerde çekirdek ve iş parçası sayısını arttırmayı planlıyor.

Bazı Çinli kaynaklardan ve Tayvanlı anakart üreticisi HKEPC’den gelen bilgiler, Intel’in gelecek yıl tanıtacağı 9. nesil i7 işlemcilerde çekirdek, i5 ve i3 işlemcilerde ise iş parçası(sanal çekirdek) sayısını arttıracağını söylüyor.

Intel’in mevcut 8. Nesil Coffee Lake işlemcilerinde i7 serisinde 6 çekirdek ve 12 iş parçası, i5 serisinde 6 çekirdek ve 6 iş parçası, i3 serisinde ise 4 çekirdek ve 8 iş parçası bulunuyordu. Beklentiler Intel’in 9. nesil işlemcilerde çekirdek sayısını arttırmayacağı yönündeydi.

Fakat gelen bilgilere göre yeni Intel 9. nesil işlemcilerde i7-9700K 8 çekirdek ve 16 iş parçasına sahip olacak. i5 ve i3 işlemcilerde iş parçası sayısı artacak. i5 işlemciler 6 çekirdeği ve 12 iş parçasına, i3 işlemciler ise 4 çekirdeğe ve 12 iş parçasına sahip olacak.

Intel’in 9. nesil işlemcilerinin AMD Ryzen 2 ya da diğer adı ile Pinnacle Ridge işlemcileri karşısında nasıl bir performans ortaya koyacağı şimdiden merak konusu olmuş durumda. Intel, Coffee Lake işlemciler ile Ryzen işlemcilere iyi bir yanıt vermiş olsa da AMD’nin önümüzdeki yıl yüksek performanslı işlemciler sunması bekleniyor.