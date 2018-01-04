  • Intel İşlemcilerdeki Güvenlik Açığına, Düzeltme Önerisi Var

Intel İşlemcilerdeki Güvenlik Açığıyla İlgili, Maliyetli Bir Düzeltme Önerisi Yapıldı

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Çarşamba günü duyurulan açıkla ilgili, siber güvenlik ajansı Intel kullanıcılarına pahalı bir güvenlik önerisi sundu.

Son on yılda üretilen hemen hemen tüm Intel işlemcilerin JavaScriptten kaynaklı bir soruna sahip olmasıyla ilgili sorunu, daha önce sizlerle paylaşmıştık.
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Carnegie Mellon Üniversitesi'nden sorumlu devlet tarafından desteklenen sivil güvenlik örgütü Computer Emergency Response Team (CERT) , yaygın böceklerden etkilenen bilgisayarların nasıl düzeltileceğine ilişkin raporunu yayınladı, ancak düzeltme bedeli oldukça yüksek. Ayrıca raporda, yayınlanacak güncellemenin yeteri kadar kapsamlı olmadığı için sorunu tam olarak düzeltmeyeceği ve eski işlemcilere sahip bilgisayarları yavaşlatacağına yer verildi.

Computer Emergency Response Team’in önerisine göre önemli bilgilere sahip özel şirketler ve devletler mevcut işlemcilerini açıktan etkilenmemiş işlemcilerle değiştirmeliler. Çünkü yama veya benzeri güncellemeler ile bu açığın giderilemeyeceğini düşünüyorlar.
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Bahsettiğimiz yerlerin elindeki bilgilerin önemi düşünüldüğünde kesinlikle alınması gereken bir önlem olduğunu söyleyebilirim. Açıktan korunmak için Intelin soruna sahip olmayan işlemcilerini ya da farklı bir markayı tercih edebilirsiniz. Peki, sizin bu haberlerden sonra Intel hakkında genel düşünceniz nedir?

Kaynak : http://mashable.com/2018/01/04/chip-flaw-cert-recommendation/#6onKeX5m.5qW
Etiketler: intel, İşlemci, Açık
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