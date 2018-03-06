ABD’deki başkanlık seçimleri sırasında ABD halkının Trump lehine oy kullanmalarını sağlamak için, sosyal medya üzerinden harekete geçen Rus aktörlerin kullandıkları tek kanal Facebook, Twitter ve Google değil. Sürece Reddit ve Tumblr gibi devlerin adı da dahil edildi.

Sosyal medyanın halkın tercihlerinin etkisine yönelik en büyük ders, 2016 ABD Başkanlık Seçimleri sırasında yaşananlardan çıkartılabilir. Zira seçim arifesinde olan her ülke için geçerli bir durum var: Sosyal medyada algı yönetimi yapmak ve bu algı yönetimini ülke dışından kontrol etmek çok kolay. Kısaca sosyal medya, ülkelerin siyasetinde büyük bir gedik açıyor.

İddialar geçtiğimiz yıl Mayıs ayından beri gündemi meşgul ediyor. Bu iddiaları tüm süreci, tüm şeffaflığı ile sizlere aktarmaya devam ediyoruz. İlk olarak Facebook üzerinde halkı kutuplaştırıcı özelliklere sahip reklamlar yayınladıkları tespit edilen Rusya ve Kremlin bağlantılı grupların, aynı algı yönetimi kampanyasını Twitter ve Google üzerindeki paylaşımlar ve reklamlarla da yaptığı anlaşılmıştı. Facebook, Twitter ve Google suçlamaları kabul etti ve söz konusu içeriklerin kontrol edilmediklerini itiraf ettiler.

The Washington Post'a göre Reddit ve Tumblr, ABD’de artık ciddi bir soruşturma haline gelen ve “2016 Rus propagandası” olarak adlandırılan sürece dahil edildi. Olayların en başından bu yana söz konusu reklam ve içerikleri satın alan, yayınlayan Rusya’daki İnternet Araştırmaları Merkezi isimli bir ajans, aynı operasyonu Reddit ve Tumblr üzerinden de yürütmüş.

ABD Senato İstihbarat Komitesi, özellikle Tumblr konusunda oldukça ilginç davranmaya başladı ve yakında Reddit’le beraber ön plana çıkacağı konuşuluyor. Reddit CEO’su bile Rus kontrollü propaganda hesaplarının “birkaç yüz tanesini” kapattıklarını itiraf ediyor.

Bu olaylar şimdilik ABD’yi ilgilendirse de ülkenin en başarısız imaja sahip olan başkanlarından Donald Trump’ın zaferi, Rus aktörlerinin yürüttükleri bu algı yönetimiyle geldi. Bu nedenle Facebook, ciddi bir itibar kaybı yaşadı ve Mark Zuckerberg, şirketin 14. yaş gününde pişmanlık dolu bir açıklama yayınladı.

Seçim arifesinde bir ülke olduğumuz, askeri operasyonlar düzenlediğimiz için sosyal medyadaki içeriklerin çoğuna inanmamakta fayda var. Çünkü bu içeriklerin büyük bir kısmı yanıltıcı olabilir ve toplumdaki gerginlikleri tavana çekebilir. Sadece Zeytin Dalı Harekatı başlar başlamaz, sosyal medyada yer alan sahte fotoğrafları düşünün. Bu mecralardaki haberciliği ciddiye almamak, haberlerin kaynaklarını iyi sorgulamak gerekiyor.