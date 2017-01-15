İnternette Gezinirken Dikkat Etmeniz Gereken 7 Adet Virüs Tipi!

Anti-virüs programları gelişti, ancak siber saldırganlar yerinde durmuyor. İşte internetteki en yaygın 7 virüs tipi! Bunlara karşı mutlaka dikkatli olun.

Virüsler, internetin en büyük baş belalarından biri. Bulaştığında da makinenizi nasıl etkileyeceğini bilemiyorsunuz. Aslına bakılırsa, birçok virüs bulaşınca bile farkında olmuyorsunuz çünkü sessiz sedasız bilgilerinizi yürütüyorlar. Elbetteki sisteminizi kullanılmaz hale getirenlerden tutun bilgisayarınız açılırken devreye girene kadar birçok türü var. Sizleri, en çok baş ağrıtan ve yaygın 7 virüs türüyle tanıştırıyoruz. Bunlara özellikle dikkat edin!

1-Boot Sektör Virüsü

Hard disklerin, işletim sistemini başlattığı bölüme yerleşir. Bilgisayar açılır açılmaz, sistemle birlikte kendisi de çalışmaya başlar. Temizlemesi en zor virüslerden biridir.

2-Doğrudan Çalıştırılan Dosya Virüsü(Direct Action)

Dosya virüslerinin iki temel türünden ilki olan “Direct Action” virüsü, kalıcı olmayan türdür. Kendi başına çalışmaz. Eğer siz virüslü dosyayı çalıştırırsanız, başlar ve diğer dosyalara yayılır. Dosyaları silen veya büyük zarar veren bir virüs tipi değildir. Bir anti-virüs programı ile kolayca silinebilir.

3-Kalıcı Dosya Virüsü(Resident)

Dosya virüs tipinin 2. türü olan “Resident” virüsü, kardeşi gibi bir “.exe” dosyası içinde gelmez. Siz çalıştırmadan çalışabilir. İlk bulaşan yerdekini bile silseniz, kendini başka yerlere kopyalayacaktır. “Direct Action” virüsünden daha tehlikelidir. Temizlemek için, virüse özel patch’ler veya antivirüs programları gereklidir.

4-Çok Bölümlü Virüs(Multipartite)

Boot ve dosya virüslerinin bir karışımı gibi olan bu zararlı yazılımlar önce program dosyalarına bulaşır. Bulaşan program dosyası çalıştırıldığında anında boot kayıtlarına yerleşir. Bilgisayar bir daha açıldığında hafızaya kalıcı olarak yerleşir ve kendini diğer dosyalara kopyalar. Silmesi zordur, en çok format attıran virüs türlerinden biridir.

5-Polimorfik Virüs

Çok biçimli virüs de denilen bu tür, her bulaşmada kendini değiştirir. Adeta bir binbir surat olan virüs, tehlikeli türlerden biridir. Anti-virüsler, bu tiptekileri farketmek için tahmine dayalı algoritmalar kullanırlar.

6-Overwrite Virüs

Son kullanıcı için kabus olan cinsten bir virüstür. Tüm sistem için bir tehlike arz etmez, sadece bulaştığı dosyanın silinmesine neden olur. Bir dosyayı veya bir programın tamamını etkileyebilir. Farkedilmeyen bir türdür, bu nedenle email yoluyla sıkça yayılır. 2000’lerde, özellikle Windows 2000 ve Windows NT kullanıcılarına çok çektirmiş bir türdür.

7-Boşluk Dolduran Virüs(Cavity veya Spacefiller)

Kendi sikletindeki virüslere göre diğerlerinden daha akıllı olan “Spacefiiler” virüsleri, tipik virüsler gibi bir dosyaya yapışmazlar. Kendilerini boşluğa mıhlarlar. Bu da virüsü takip edilmesi zor hale getirir. Bazen bunlarla, bir dosyanın içinde karşılaşabilirsiniz. Şanslıyız ki, bu tür virüslere az rastlanır. Yine de önlem almakta büyük fayda var!

