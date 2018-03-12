İnternette gözünüzün gönlünüzün kabul edemediği çarpıcı bir fotoğraf gördünüz ve gerçek olup olmadığı konusunda şüpheleriniz var. Görüntü hakkında fikrinizin olması için FotoForensics isimli bu internet sitesi imdadınıza yetişiyor.

Bilgisayar bilimcisi Neal Krawetz tarafından geliştirilen FotoForensics isimli bir internet sitesi, 2012 yılından bu yana hizmet veriyor. Site, modern internet sitelerindeki ve dijital dünyadaki sade tasarım anlayışına biraz uzak kalan bir arayüzü olsa da sahte fotoğrafları algılamak için birebir bir seçenek sunuyor.

Konuya geçmeden önce sitenin bir fotoğrafı kesin şekilde “sahte ya da sahte değil” şeklinde nitelendirmediğini belirmemiz gerekiyor. Ancak sitede sunulan araçlara aşina olduktan sonra, görsel efekt izlerini yakalamanız an meselesi. Sahte haberlerin birer okuyucu olarak bir bir sizin tarafınızdan ayyuka çıkartılmasını istemez miydiniz?

Krawetz, projesini “Mikroskop gibi çalışır ve insan gözünün tanımlayamayacağı pikselleri ve ayrıntıları ortaya koyar” şeklinde açıklıyor. Analiz süreci ise oldukça basit işliyor. Siteye bir fotoğraf yüklüyorsunuz, yazılım size birkaç sonuçla birlikte fotoğraf üzerinde fikir yürütmeniz için seçenek sunuyor.

İşin zor tarafı, sonuçlarda karşınıza çıkan fotoğraflarda neye bakacağınızı anlamanız. İsterseniz bir örnek üzerinden konuyu açıklayalım.

Geçtiğimiz Temmuz ayında aracın içinde bırakılmış bir ördeğin, sıcaktan dolayı eridiğini gösteren ve hızla viral olan bu fotoğrafı hatırladınız mı?

Hatırlamasanız bile sorun değil. Zira internet sitesi, ördeğin erimiş halinin bulunduğu görüntüyü işleyince, görsel efekt olduğuna dair sonuçlar veriyor:

Ördeğin özellikle yüz bölgesindeki hatalı pikseller ortaya çıkmış durumda ve fotoğrafın genel piksel yapısından oldukça farklı görünüyorlar.

FotoForensics’in algoritmalarındaki en güçlü kısım, resmin “JPEG sıkıştırması sırasındaki farklılıkları vurgulayan" hata yakalama yazılımı Error Level Analysis (ELM) olarak biliniyor. Yani çıplak gözle görülemeyecek, fotoğraf üzerinde yapılan değişikliklerden kaynaklanan piksel hatalarını ortaya çıkartıyor. Görüntünün sahte olup olmadığını yorumlamak ise size kalıyor.

Siteye ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.