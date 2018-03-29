iOS 11.3 Güncellemesi Neden Yalnızca Yeni iPad’e Geldi?

Apple 28 Mart itibariyle iOS 11.3 güncellemesini yayınladı. Ancak bu güncelleme iOS kullanan iPhone serisine değil, sadece yeni iPad için geldi. Peki neden iPhone, ilk olarak bu listede yer almadı?

Apple, sadece kendi mobil cihazları olan iPad ve iPhone için geliştirdiği iOS işletim sistemini düzenli güncellemelerle yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Firmanın gizlilik skandallarıyla çalkalanan teknoloji dünyasında elini güçlendiren iOS, 28 Mart itibariyle 11.3 sürümüne kavuştu.

Hatırlayacak olursanız Apple’ın iPhone serisinin eski cihazlarını, batarya sağlığını korumak adına yeni güncellemeler geldikçe yavaşlattığı ortaya çıkmış, firma bu iddiaları kabul etmişti. Fakat aynı durum halihazırda daha büyük bataryalara sahip olan iPad serisi için geçerli değildi.

Diğer taraftan yeni nesil ve bugüne kadar piyasaya sürülecek olan en ucuz iPad’ini tanıtan firma, ekonomik ürün sınıfına seslenmeye başladı. Yeni 9.7 inçlik ekrana sahip ucuz iPad, 30 Mart’a kadar mağazalarda satışa sunulmayacak. Tam da bu tarihlerde, 28 Mart günü gelen iOS 11.3 güncellemesi, sadece yeni nesil iPad modelleri için yayınlandı. Normal şartlarda iOS güncellemelerinin ilk adresi her zaman iPhone’lar olurdu.

Ancak bu kez durum biraz farklı. Yeni çıkan ve eğitim hizmetlerine odaklanan iPad’i kutudan çıkartır çıkartmaz iOS 11.3 güncellemesini alabileceksiniz. Bunun için cihazın Ayarlar sekmesine gidip, Genel menüsüne dokunarak Yazılım Güncelleme seçeneğine tıklamanız yeterli olacak. Bu güncellemeyle kavuşacağınız yeni özellikleri aşağıdaki haberimizde görebilirsiniz.

Peki neden sadece iPad için iOS 11.3 güncellemesi geldi?

Öncelikle bu durumun geçici olacağını söylemekte fayda var. Apple, muhtemelen Nisan ayının ilk haftasına çok sarkıtmadan iOS 11.3 güncellemesini iPhone’lara da getirecektir. Fakat bu aşamada Apple’ın güncelleme kriterlerinde ve politikalarında önemli bir değişikliğe gittiğini görüyoruz.

Nedeni resmi bir şekilde Apple tarafından açıklanmamakla beraber, güncellemelerin ilk olarak iPhone’lara gelmemesi, firmanın güvenlik önlemlerini arttırmaya yönelik adımlarından kaynaklanıyor olabilir. Çünkü son 12 gündür yaşanan Facebook gizlilik krizinden sonra Apple, güvenlik politikalarını güncelleyeceğini ve daha sıkı hale getireceğini açıklamıştı. Belki de iOS 11.3 söz konusu yeniliklerinde eklenmesiyle beraber iPhone’lara sunulabilir.

Diğer bir ihtimalse iPhone yavaşlatma skandalından sonra Apple’ın güncelleme alacak 2 yıldan daha eski cihazlara özel seçenekler sunmak istemesi olabilir. Zira firma, daha önce olduğu gibi eski iPhone modellerini kullanan müşterileriyle sorun yaşamak istemez.

iOS 11.3’ün yakın zamanda iPhone’lara da geleceğini düşünüyoruz. Apple’ın bu konuda resmi bir açıklama yapması ve süreci aydınlatmasını bekliyoruz.