iOS 11’de Siri’den Kaynaklı Bir Güvenlik Açığı Keşfedildi

Apple cihazlara iOS 11 ile eklenen bildirim ayarı, telefona fiziksel erişimi bulunan herkesin gizli mesajları okumasına neden oldu.

Yeni güncellemeler işletim sistemlerini daha iyi bir hale getirirken, ortaya ufak hataların çıkmasına da neden olabiliyorlar. Apple’ın yapmış olduğu iOS 11 güncellemesi, yapay zeka destekli asistan uygulaması Siri’de yeni bir hatanın oluşmasına neden oldu. iOS 11 güncellemesinde bildirimlerinizin ekranınız kilitliyken görünürlüğünü seçebileceğiniz bir ayar getirildi. Ancak bu ayar beklenildiği gibi çalışmıyor.

iOS’ta varsayılan olarak bildirimlerinizin ön izlemesi yalnızca telefonunuzun kilidi açıkken, Face ID gibi bir kimlik doğrulama formu aracılığıyla gösterilir. Ancak oluşan hata sonucu Siri, telefonunuz kilitli olsa bile üçüncü taraf uygulamalardan gelen bildirimlerinizi sesli olarak okuyor. Bu nedenle telefonunuza fiziksel erişimi olan herkes özel mesajlara erişim sağlayabiliyor.

Neyse ki mesajlar olur olmaz yerlerde otomatik olarak okunmuyor. Ancak telefonun yan düğmesine basıp “read my notifications” denildiği taktirde Siri, sesli olarak tüm görülmemiş bildirim ve mesajları tuş kilidi kapalı olsa dahi okumaya başlıyor. Ancak oluşan hata, Apple’ın kendi mesajlar uygulaması için geçerli değil. Buraya gelen mesajları okumasını isterseniz Siri olması gerektiği gibi sizden tuş kilidini açmanızı istiyor. WhatsApp ve Facebook Messenger gibi uygulamalardan gelen mesajlarınızsa sesli olarak okunuyor. Siri'deki bu güvenlik açığının önümüzdeki günlerde giderilmesi bekleniyor.