Yeni Siri İkonu, iPhone 8’in Gizli Home Tuşuna mı İşaret?

Apple, bu yıl işleri ağırdan almayı alışkanlık haline getirdi. Dört gözle beklenen iPhone 8 için hala söylentiler dönüyor: Ekrana gömülü yani sanal bir Home tuşu olacağı konusu ise Siri’nin yeni ikonu sayesinde tekrar gündeme geldi.

Geçtiğimiz haftalarda yapılan Apple geliştiriciler konferansında tanıtılan ve geliştiricilere açılan iOS 11, firmanın bu güne kadar getirdiği en büyük güncellemelerden birisi olacak. iPad’leri biraz Mac’a yakınlaştıran yeni arayüzler, iPhone’lara hafıza tasarrufu sağlayan yeni dosya formatları…

Bu değişimden en çok nasibini alan şeylerden birisi de dijital asistan Siri oldu. Yapay zeka yazılımı ve simultane çeviri yeteneği geliştirilen Siri, görünüm olarak da başkalaşım geçirdi. Uzun ses dalgaları yerine bir hücre çeperine ya da şeffaf bir kutucuğa benzeyen bir çizgiyle karşımıza çıktı.

İlginç bir şekilde yeni Siri’nin ikon şeklindeki tasarımı, sanki üzerine dokununca Siri’den başka işlemler de yapabileceğimiz bir yerde duruyor. Bildiğiniz üzere iPhone 8 ile ilgili ilk günden beri sürekli ekrana gömülü bir TouchID butonu olacağını, klasik ve fiziksel Home tuşunun kaldırılacağını söylüyorduk. Elbette bu iddialarımız için kaynaklarımız sağlamdı ve nitekim, sızan son tasarımlar ve raporlar da bu yönde bilgiler veriyor.

iOS 11 beta sürümünü kullanan herkes, aslında bu yeni ikon tasarımını gördü. Siri’ye özel olmayacak bir alanda Siri kullanırken gizli Home tuşunun böyle bir görünüm alacağı söylenebilir. Elbette her uygulama ve oyunda değişen tasarımlar ve yeri geldiğinde gizlenebilen sanal bir tuş yapmak Apple için hiç de zor değil. iPhone 8 hakkında elimize ulaşan detayları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz, takipte kalın. :)