IP 68+ Sertifikalı Fiyat Performans Telefonu: NOMU S10 Pro

NOMU adlı akıllı telefon üreticisinin S10 Pro modeli sahip olduğu IP68+ sertifikasıyla suya ve toza dayanıklılık bağlamında akıllı telefon kullanımını yeniden tanımlıyor.

Akıllı telefonlar, telefonların geçirdiği evrime bakıldığı zaman her geçen gün maliyeti sebebiyle daha "kırılgan" bir yapıya sahip olarak karşımıza çıkıyor. Yüzlerce lira vererek edindiğimiz cihazlar bir Nokia 3310 sağlamlığının yanına dahi yaklaşamazken yaşadığımız servis problemleri de bu durumu daha da katlanılmaz kılıyor. Bu bağlamda ortaya çıkan su, toz ve darbelere karşı dayanıklı akıllı telefonlar özellikle bu anlamda riskli işlerle uğraşanlar için oldukça tercih edilir bir pozisyonda duruyor.

Ancak bu telefonlar genelde kaba bir görünüme sahip olduğu için estetik severler için kullanılabilir olmaktan çıkıyor. NOMU adlı şirket tarafından geliştirilen S10 Pro ise ince ve hafif yapısıyla biraz öne çıkıyor. Zorlu doğa koşullarına oldukça sağlam tepkiler veren S10 Pro sahip olduğu IP68+ sertifikasıyla su ve toza geçit vermiyor. Öte yandan 5000mAh gibi dev bir bataryaya da sahip olan cihaz, yaklaşık 3 günlük bir kullanım garantisi veriyor.

Bununla birlikte S10 Pro'nun dış kaplaması, Fortune 500'den biri olan Almanya'nın Bayer kentinde üretilen yüksek kaliteli yumuşak kauçuk kullanıyor. Bununla birlikte NOMU S10 Pro 2 metre su altında en küçük parçası dahi 1 saat boyunca su geçirmeyerek zorlu koşullara olan dayanıklılığını gösteriyor. NOMU şuan itibariyle 135 dolar gibi oldukça makul bir etiket fiyatıyla satışta bulunuyor. Elbette Türkiye'de resmi olarak yer almıyor. NOMU S10 Pro Aşağıda, S10 Pro'nun küçük kardeşininin Nomu S10'un bir videosunu izleyebilirsiniz. Nispeten, S10 Pro daha büyük depolama kapasitesine, daha yüksek çözünürlüğe ve daha iyi su geçirmezliğe sahiptir. S10'un iyi performansından şaşıyorsanız, S10 Pro'dan daha fazlasını bekleyebilirsiniz.