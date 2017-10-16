iOS 11 ile çalışan en eski iPhone olan iPhone 5S, yine iOS 11 ile çalışan en yeni model iPhone 8 ile hız testine girdi. Sonuçlar Apple'ın işlemci hızını 4 yılda neredeyse 4 kat arttırdığını gösteriyor.

Apple’ın iPhone’larda kullandığı A serisi işlemciler, uzun yıllardır rakipleri Exynos ve Snapdragon işlemcilerden çok daha güçlü olmuştur. Zira Apple da bunu bildiği için iPhone tanıtım etkinliklerinde yeni A serisi işlemcisini daima bir önceki nesil A serisi işlemci ile karşılaştırmıştır.

Fakat Apple, işlemcilerini daima bir önceki nesil ile karşılaştırırken iOS güncelleştirmelerini 4 nesil önceki cihazlarına dahi sunuyor. O halde iOS 11 güncellemesini alan en eski iPhone modeli olan iPhone 5S ile 2017 model iPhone 8’in işlemci performansını karşılaştırarak, Apple’ın 2013 ile 2017 arasındaki süreçte işlemci performansını ne kadar ilerlettiğine bakabiliriz.

GeekBench verilerine göre 2013 sonbaharında tanıtılan iPhone 5S tek çekirdek performansında 1268 puan alırken, çoklu çekirdek performansında 2133 puan alıyor. Geçtiğimiz ay tanıtılan iPhone 8 ise tek çekirdek perdormansında 4205 puan, çoklu çekirdek performansında ise 10006 puan alıyor.

Bu sonuçlara baktığımızda A serisi işlemcilerin iPhone 5S’ten iPhone 8’e kadar geçen 4 yılda %373 performans artışı gösterdiğini söyleyebiliriz. Elbette bu fark, günlük hayatta birebir karşılık bulmuyor. Zira işlemciler güçlenirken uygulamaların sistem gereksinimleri de artıyor.

Mobil işlemciler her yıl katlanarak güçlenmeye devam ediyor ve Apple, A serisi işlemciler ile sektörün en güçlü işlemcilerine sahip. Biz her ne kadar A11 Bionic işlemcisini diğer mobil işlemciler ile karşılaştırıyor olsak da, A11 Bionic, MacBook işlemcileri ile boy ölçüşücek bir performans sergiliyor.