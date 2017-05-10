iPhone 7'den Kat Kat Pahalı iPhone 2G Satışa Sunuldu!

Eski iPhone modellerini sakın ola yok yere telefonculara satmayın. Zira koleksiyon değerindeki ilk iPhone, iPhone 7 Plus'ı bile katlayan bir fiyatla internette satışa sunuldu.

İlk nesil iPhone, 10 yıl önce satışa sunuldu ve kısa süre içinde fenomen haline geldi. Yalnızca 2G mimarisini destekleyen ilk iPhone, bu nedenle uluslararası pazarlarda iPhone 2G olarak anıldı. Duyurulduğunda teknoloji dünyasında büyük bir devrimi de gerçekleştirmiş olan cihaz, onlarca milyon kullanıcı tarafından tercih edildi.

Şimdi aklının biraz havada olduğunu düşündüğümüz iki eBay üyesi, 8 GB'lık ilk nesil iPhone'nunu satışa çıkardı. Bu kullanıcılardan birisi, müşterilerden 4800, diğeri ise 6900 dolar talep ediyor. Hatta şuurdan yoksun olduğunu düşündüğümüz bir figür, eski iPhone'nuna 8500 dolar fiyat biçiyor. Özellikle ikinci kullanıcının talebi ile kolayca kaliteli bir ikinci el otomobil satın alınabilir.

Öncelikle 2007 yılında tanıtılmasına rağmen 2008 yılında tüm dünyada satışa sunulan ilk nesil iPhone, 6.1 milyonluk satış rakamına ulaştı. 6.1 milyon adet satış gerçekleştiren bir ürünün nasıl "koleksiyon ürünü" olarak satışa sunulduğunu anlamakta ciddi zorluk çekiyoruz. Çevremizde bile iPhone 2G telefon kullanan kişiler hala mevcut.