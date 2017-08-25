iPhone 7S Plus'ın 'L' Bataryasıyla Daha Uzun Pil Ömrü Olacak

Yeni ortaya çıkan bir iPhone 7S Plus anakart görüntüsü, cihazın 'L' şeklindeki daha büyük bir pile sahip olabileceğini işaret ediyor.

Apple, yeni tanıtacağı iPhone’ları gizli tutmaya çalışsa da cihazların tanıtımı yaklaştıkça sızıntıların sayısında da artış yaşanıyor. Son olarak Benjamin Geskin, iPhone 7S Plus’a ait olduğu düşünülen bir anakartın görüntülerini paylaştı.

Anakartın boyutlarına ve vida girişlerine bakıldığında iPhone 7 Plus ile bire bir örtüşüyor. Fakat anakartın üzerinde bulunan ‘3217’ zaman damgası, 2017’nin 32. haftasında, yani bir aydan kısa bir süre önce üretildiğini gösteriyor. Bu da bir iPhone 7 Plus’a değil 7S Plus’a ait olduğu anlamına geliyor.

Bunların yanı sıra görüntüleri çıkan anakartın, iPhone’ların batarya ömrünü uzatmak için kullanılması düşünülen L şeklindeki pilleri destekleyebileceği iddia edildi. Eğer L şeklindeki piller iPhone’lara monte edilebilirse, iPhone kullanıcılarının tek şarjla bir günü tamamlayamama sorunu ortadan kalkabilir.