iPhone 8'in Arkasındaki Küçük Daire Şeması da Neyin Nesi?

iPhone 8'in çıkış tarihi yaklaşırken, akıllı telefon hakkındaki bilgiler birer birer basına sızıyor. Elbette bunların birçoğu gerçek dışı spekülasyonlar. Ancak ünlü tasarımcı Benjamin Gaskin'in sızdırdığı bir fotoğraf, iPhone 8'in arkasındaki küçük dairesel noktaya dikkat çekiyor.

Yaklaşık bir hafta önce yakında piyasalara çıkacak iPhone 8’in kasası olduğu iddia edilen bir fotoğraf, basına sızmıştı. Fotoğrafta bir alüminyum gövde ve arkasında dikey olarak yerleştirilmiş çift kamera modülü mevcuttu. Ayrıca Apple logosu ve tam olarak tanımlanamayan, bazılarının ToucID parmak izi sensörü olduğunu iddia ettiği küçük bir nokta da bulunuyordu.

Bu tasarımı çürüten birkaç sızıntı vardı. Ancak bugün ünlü tasarımcı ve bir anlamda iPhone casusu(çünkü sızdırdığı birçok bilgi doğru çıkıyor) Benjamin Geskin, bir gönderide bulundu. Bu gönderide iPhone 8’in bir şeması bulunmakta. Şema dikey kamera modülünü teyit eder nitelikte, ancak TouchID noktasının olmadığını gösteriyor. Bunun yerine büyük, yuvarlak bir kesik görüyoruz. Bu yuvarlak için internette yapılan yorumlarda birçok kişi, kablosuz şarj modülü yeri olma ihtimali üzerinde duruyor.

Benjamin’e göre sızan bu bilgilerin %95 doğruluk payı var, kaynağının sağlam olduğunu söylüyor. Diğer sızıntı ve söylentilere göre ise yeni iPhone’un arka tarafı wireless şarj özellikli ve tamamen camdan oluşacak. Apple hakkında bir süredir mobil cihazların arkasına eklenecek ve indüktif şarj özelliği sunacak bir teknolojinin üzerinde çalıştığı söyleniyordu. Ancak telefonun geri kalanı için metal olacağı öngörülüyor.