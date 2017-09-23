iPhone 8'in İlk Sağlamlık ve Su Geçirmezlik Testleri

iPhone 8'in Amerika Birleşik Devletleri'nde dün itibariyle satışı başladı. TechRax adlı Youtube kanalı da ilk sağlamlık ve su geçirmezlik testlerini yaptı.

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerini Apple, dün itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nde resmi satışını başlattı. Cihazı eline resmi olarak ele geçiren teknoloji kanalları ise ilk testlerini gerçekleştiriyor. Bunlardan ilki ise TechRax isimli Youtube kanalı oldu. Sağlamlık testinde iPhone 8'i iPhone 7 ile karşılaştıran kanal, su geçirmezlik testinde ise cihazı Samsung Galaxy S8 ile karşılaştırmasını yaptı.

Sağlamlık Testi

Burada ilk bakacağımız video sağlamlık testi üzerine. Burada Apple'ın akıllı telefonlar içerisindeki en dayanıklı ekrana sahip olmakla övündüğünü unutmamak gerekiyor. Öncelikle telefon ters düşüşte arkasındaki cam kaplama hızlıca kırılabildiği görülüyor. Ayrıca yüz üstü ve yan düşüşlerde de cihazdaki ekran hasarlarının iPhone 7'den pek de farklı olmadığı görülüyor. Yine de küçük bir farkla iPhone 8'in ekran ve kasa dayanıklılığı iPhone 7'ye göre kesinlikle daha dayanıklı. Yine de Apple'ın "akıllı telefonlar arasındaki en dayanıklı ekran" iddiası biraz boş gibi duruyor.

Su Geçirmezlik Testi

TechRax bu sefer cihazın su geçirmezliğini Samsung Galaxy S8 ile karşılaştırarak testi yapıyor. Ancak buradaki önemli fark, su geçirmezlik testinde tuzlu su kullanması. Bu noktada iki cihazında suya dayanıklılığıyla övündüğünü belirtmek isteriz. Bu testte kanal sahibi iki telefonu da üç aşamalı bir su testinden geçiriyor. Öncelikle telefonu 5 dakika boyunca tuzlu suda ekranını kapalı tutup daha sonra müzik çalıyor. Daha sonra iki cihazı ekranı açık bir şekilde tuzlu suya atıp 5 dakika bekletiyor. En son ise iki telefonu birden tam 50 dakika boyunca su altında tutuyor. İki telefonda iddia ettiklerinden bile daha uzun su altında kalmalarına rağmen sorunsuzca bu testleri de atlatıyorlar.

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modelleri Türkiye'de satışa çıktığı anda biz de ilk sağlamlık ve su geçirmezlik testlerini hem normal, hem de Webtekno usulü olarak yapacağız. Peki sizin aklınıza gelen sağlamlık testleri var mı? Lütfen aklınıza gelen fikirleri aşağıya belirtin.