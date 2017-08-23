iPhone 8’in Tanıtılacağı Tarih Neredeyse Kesinleşti!

Apple'ın yeni iPhone modellerini tanıtacağı tarih konusunda sızıntılar devam ediyor ancak lansmanın ne zaman yapılacağı hakkında Apple tarafından yapılmış bir açıklama henüz bulunmuyor.

Apple'ın yeni iPhone'u ekim ayından önce yetiştiremeyeceğini öne süren kaynaklar oldukça fazla ancak sızdırılan bilgilere göre Apple bu sene yapacağı büyük etkinliği 12 Eylül'de gerçekleştirebilir. Ayrıca gerçekleşecek etkinlikle Apple, 4 farklı iPhone modelinin yanında 4K desteği sunan Apple TV ve Apple Watch 3 modelini de tanıtabilir.

Büyük etkinliğin ne zaman gerçekleşeceği hakkında Apple tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor ancak etkinlik Apple Park'ta yer alan Steve Jobs Salonu'nda gerçekleşecek. Gelecek hafta basın mensuplarına davetiye yollanması bekleniyor. Ayrıca bilgilere göre Apple çoktan bu tanıtım için hazır ve yalnızca günün gelmesini bekliyor.

Yeni iPhone modelleri 12 Eylül tarihinde tanıtılırsa, bir kaç gün sonra ön satışa çıkması ve en geç 22 Eylül tarihinde piyasaya sürülmesi ön görülüyor. Apple tarafından yakın zamanda resmi bir açıklama gelebilir.

Apple çoğunlukla sızıntılar konusunda başarılı oluyor ve her ne kadar biz bildiğimizi düşünsek de, farklı birçok şeyler karşımıza çıkabiliyor. 12 Eylül için neredeysen kesin gözüyle bakılsa da Apple'dan gelecek kesin bir açıklama, insanların aklındaki soruların yanıtlanmasına yardımcı olacaktır.