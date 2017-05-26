Bu yazımızda Apple'ın 2017 yılının sonuna kadar tanıtması beklenen ürünlerinin tam listesini ve ortaya çıkan bazı bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz.

Haziran ayının yaklaşmasıyla birlikte 2017 yılını yarılamak üzereyiz ancak hala teknoloji dünyasının lider şirketlerinden Apple, 2017 yılına damgasını vurmasını beklediğimiz yeni ürünlerine dair hemen hemen hiçbir duyuru gerçekleştirmedi. Peki Apple, bu yılın sonuna kadar hangi yeni cihazlarını tanıtacak? Bu yazımızda sizler için Apple'ın 2017 yılının sonuna kadar tanıtması beklenen ürünlerini listeledik.

Onsuz olmaz: iPhone 8!

Her şey bir yana, belki de listedeki en önemli cihaz iPhone 8 olacak. Samsung gibi dev rakiplerinin devrimsel yeniliklerinden sonra geri planda kalan Apple, rakipleriyle büyük yarışını kaybetmemek için ortaya çıkan birçok rapora göre üst seviyede yer alacak iPhone 8 modelini tanıtacak ancak iPhone 8 modeli, uzun süre sonra diğer iPhone'lardan daha yüksek fiyat etiketine sahip bir telefon olarak standart iPhone'ların da üstünde bir seviyede konumlandırılacak.

Daha güçlü bir iPhone 7 isteyenler için: iPhone 7S

Görünüşe göre Apple bir ilki gerçekleştirecek ve iki yılda bir farklı bir iPhone modeli çıkarmak yerine her yıl bir S bir de normal iPhone modeli duyuracak. 'S' olarak duyurulan yeni iPhone modelleri bir önceki yıl tanıtılan iPhone ile aynı tasarıma sahip olurken daha gelişmiş teknik özelliklerle gelecek ve iPhone 7 ile aynı fiyata sahip olacak. Yani diğer bir değişle iPhone 7S modeli yenilenmiş iPhone 7 olarak satışa sunulurken iPhone 8, Apple'ın amiral gemisi telefonu olacak.

Apple, orta segmente el atıyor: iPhone SE2

Apple gerek fiyat gerekse kalite bakımından her zaman üst seviye bir üretici olmuştur ancak Samsung gibi güçlü rakiplerinin sağlam hamleleri nedeniyle artık o üst düzey algısının bir kısmını rakiplerine kaptırmış durumda. Hal böyle olunca da Apple, gelirini arttırmak ve daha fazla kişiye ulaşmak için iPhone SE'yi bir aile yapmakta kararlı. Üstelik sızıntılara göre iPhone SE2 modeli iPhone SE gibi farklı bir iPhone tasarımına değil, özgün bir tasarıma sahip olacak. Bu noktada iPhone SE ailesinin muadili Samsung tarafında Galaxy A serisinin tepe modelleri olacak.

10.5 inçlik yeni iPad Pro

Ortaya çıkan son sızıntılara göre Apple, çoktan üretimine başladığı yeni iPad Pro modelini haziran ayında duyurmaya hazırlanıyor. iPad Pro ailesinin üçüncü üyesi olacak olan 10.5 inçlik iPad Pro, 13 inçlik ve 9.7 inçlik modellerin ortasında bir fiyat ve özellikle konumlandırılacak.

3.nesil Apple Watch

Şu ana kadar Apple'ın yeni Apple Watch'ına ilişkin bir sızıntıyla karşılaşmasak da bu yıl da Apple'ın 3.nesil Apple Watch akıllı saatini tanıtması bekleniyor. Ayrıca görüşler, Apple'ın her zaman olduğu gibi yine klasik Apple Watch tasarımını yeni modelde de koruyacağı ancak teknik özellik tarafında önemli değişiklikler yapacağı yönünde.

4K video oynatabilen Apple TV

4K çözünürlüğün her geçen gün yaygınlaşması ve YouTube gibi birçok platformda 4K içeriklerin artmasıyla birlikte 4K çözünürlük hayatımızda oldukça önemli bir yer almaya başladı. Uzun süredir bu alanda hamle yapması beklenen Apple, görünüşe göre bu yıl yeni Apple TV modelini tanıtacak ve yeni Apple TV, 4K çözünürlüğü destekleyecek.

Akıllı asistan Siri, ayrı bir cihaz olacak

Amazon'un Alexa'sı ve Google Home gibi özellikle nesnelerin interneti sınıfına giren akıllı asistan cihazları hızla yaygınlaşıyor. Bu alanda en başarılı şirketlerden biri olan Apple da analistlere göre bu yıl Siri'yi bir cihaz haline getirecek ve Siri, verdiğiniz komutlarla akıllı evinizi kontrol edip normal işlevlerini yerine getirmeye devam edecek.

Yeni bir iMac geliyor!

Bu konuyla ilgili henüz net bir bilgi yok ancak analistler bir süredir iMac'lerini yenilemeyen Apple'ın 7. nesil işlemcilere sahip yeni iMac modellerini duyuracağını öne sürüyor.

Neredeyse kağıt kadar ince Macbook yenilenecek

Özellikle ofis işlerini rahatlıkla görebildiğiniz, neredeyse bir kağıt kadar ince ve hafif olan Macbook modeli de bu yıl yenilenecek. Analistlerin paylaştığı bilgilere göre yenilenen Macbook, TouchBar kazanırken yine Core M serisi işlemcilerden gücünü alacak.

Peki tüm bunlar ne zaman tanıtılacak?

Apple'ın geleceği açısından oldukça önemli olan teknolojiler, bu yıl iki farklı etkinlikte duyurulacak. Şu ana kadar ortaya çıkan raporlar yeni nesil Mac'ler, 10.5 inçlik iPad Pro ve iPhone SE2 modelinin haziran ayında, diğer tüm ürünlerin ise eylül ayında tanıtılacağını gösteriyor ancak konuyla ilgili henüz Apple kanadından net bir açıklama gelmiş değil. Apple'ın yeni ürünleriyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.