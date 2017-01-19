iPhone 8, Yüz ve Hareket Tanıma Fonksiyonuna Sahip Olabilir!

Apple cephesinden sızan iPhone 8 söylentileri, bilişim dünyasında heyecan yaratmaya devam ediyor.

Cowen ve Company tarafından yapılan araştırmaya göre iPhone 8, "yüz ve hareket tanıma" fonksiyonu içerebilir.

Cowen ve Company analisti Timothy Arcuri, "Verilerimize göre telefonda, bir çeşit lazer sensörü ve ön tarafa bakan kameranın yakınına monte edilmiş bir kızıl ötesi algılayıcı bulunuyor. Bunlardan yola çıkarsak; telefonunun, yüz ve hareket tanıma yeteneklerini barındırdığını söyleyebiliriz. Beklenen kablosuz şarj özelliği de, Apple'ın yeni modelinde yer alacak." ifadelerini kullanıyor.

Bazı şeyler mantık çerçevesine oturmuş gibi gözüküyor çünkü Apple, 2013 yılında kızılötesi algılayıcı üreten bir şirket olan Primesense'i bünyesine katmıştı.

Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook da geçtiğimiz yıl firmanın, artırılmış gerçeklik teknolojisine ilgi duyduğunu ima etmişti. Apple, söz konusu teknolojiyi iPhone'un kamerasına entegre biçimde sunabilir.

Arcuri ve ekibi, bulgularını Apple'ın tedarik zinciriyle yürüttüğü "saha çalışmasına" dayandırıyor. Üstelik Arcuri'ye göre; standart (4.7 ve 5.5 inç) iki modelin yanında, yeni bir 5.8-inçlik iPhone modeli daha satışa sunulacak. Söz konusu cihazda, derin siyahları ile dikkat çeken ve az enerji tüketen bir OLED ekran mimarisinden yararlanılacak.