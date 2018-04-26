iPhone SE 2, Kanlı Canlı Ortaya Çıktı!

Apple'ın yeni giriş seviye akıllı telefonu iPhone SE 2'ye ait olduğu iddia edilen bir görsel çevrimiçi olarak paylaşıldı. Cihaz, sızıntıları doğrular şekilde cam arka panel ve parmak izi tarayıcıya sahipken, 3.5mm kulaklık girişiyse şaşkınlık yarattı.

Çin’in sosyal medya platformu olan Weibo’da Apple’ın yeni uygun fiyatlı akıllı telefonu iPhone SE 2’ye ait olduğu iddia edilen bazı görüntüler paylaşıldı. Hem birinci nesil iPhone SE’den hem de yeni nesil iPhone 8’den esintiler taşıyan cihazın ‘gerçek’ iPhone SE 2 olduğu konusu ise hala şüpheli.

Görseldeki cihaz ile birinci nesil iPhone SE arasındaki benzerlikler, gerçek bir cihaz olma ihtimalini arttırıyor. Ayrıca cam arka gövde, daha önce ortaya çıkan kablosuz şarj desteği söylentilerini de doğrular nitelikte. Fakat Apple’ın yalnızca daha iyi bir tasarım için cam arka panel kullanma ihtimali de var.

Asıl enteresan olan ise cihazın bir 3.5mm’lik kulaklık girişine sahip olması. Apple, 2016 yılında tanıtılan iPhone 7 ile birlikte kulaklık girişine veda etmişti ve hiç kimse, şirketin herhangi bir yeni modelinde kulaklık girişi görmeyi beklemiyordu. Bu nedenle görseldeki telefonun gerçek bir iPhone SE 2 olduğundan şüphe ediliyor.

Söylentilere göre Apple, iPhone SE 2’nin maliyetini düşük tutmak için A11 Bionic işlemci yerine A10 Fusion işlemci kullanacak. 2GB RAM kapasitesinin olması beklenen cihaz, 32GB ve 128GB dahili depolama alanına sahip olacak. Fakat Apple’ın cihazı daha ilgi çekici kılmak için A11 işlemcisi kullanması da ihtimaller dahilinde.