iPhone'un 10. Yılına Özel Konsept iPhone 8 Videosu Yayınlandı

iPhone'un 10. yıl dönümü için tasarlanan iPhone 8 konsepti seramik kasasıyla dikkat çekiyor.

Bu sene iPhone’un piyasaya sürülmesinin 10. yıl dönümü. Bu yüzden bu sene çıkacağına dair söylentiler olan iPhone 8’de büyük yenilikler olması bekleniyor. Birçok kişi iPhone 8’in çıkmasını heyecanla beklerken Youtube’daki ConceptsiPhone kanalı da iPhone’un 10. yılına özel bir iPhone 8 konseptinin yer aldığı bir video yayınladı.

“10. Yıl Dönümü iPhone’u” olarak adlandırılan bu konsept iPhone 8, 5,8 inç boyutunda OLED bir ekran barındırıyor. Ayrıca videoda ekranın, aynı Samsung Galaxy Note 7’de olduğu gibi kavisli olduğu görülüyor. Telefonda kapasitif bir ana ekran tuşu bulunurken Touch ID, ekranın içine entegre edilmiş. Kalınlığı sadece 6,9 mm olan telefon, kablosuz şarj desteğine sahip.

Bu konsept tasarımın en iyi yanı telefonun kasasında kullanılan madde. Telefonun kasası, “zirkonya seramik” maddesinden yapılmış. Bu konsept telefonun tasarımcısı, dayanıklı ve hafif olduğu ve de elektronik dalgalar içinden kolaylıkla geçebildiği için bu maddenin iPhone için son derece uygun olduğunu düşünüyor. Ayrıca bu madde, ısıya karşı da dirençli.