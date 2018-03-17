iPhone'un En 'Underrated' Özelliği

Apple'ın, hayatımıza soktuğu bir dolu kavram, özellik ve donanımsal değişiklikler var. iMessage, Facetime, kulaklık jakının olmaması ve daha niceleri. Şimdi ise, bu yeniliklerden kullanışlı olmasına rağmen en az ilgi görenini ele alıyoruz; Airdrop.

Apple, şüphesiz iPhone ve iPad başta olmak üzere, birçok cihazı, bir çok özelliği, bir çok yeniliği hayatımıza kazandırdı. Bu yazımızda ele alacağımız özellikse, kullanışlılığına rağmen yeterince ilgi görmeyen özelliği, Airdrop. Bir ortamda birden fazla Mac, iPhone veya iPad bulunuyorsa, Airdrop vasıtasıyla büyük boyutlu dosyaları dakikalar içinde cihazlar arasında transferini sağlayabilirsiniz, eğer bu zamana kadar denemediyseniz, denemenizi öneririm.

Airdrop, 2011 yılında OS X Lion ile piyasaya çıktı, sadece birkaç tıklamayla Mac'ler arası dosya transferi yapabiliyordunuz. 2013 yılında da iOS 7 ile iPhone'a geldi ve transfer zincirine iPhone'da eklendi. AirDrop için adeta bir mucize diyebiliriz. Herhangi bir internet bağlantısı olmadan, fiziksel olarak yakınlık olduğu sürece, herhangi bir Apple cihazı arasında belge, fotoğraf, video vs. transferi yapabilirsiniz. Airdrop'u kullanmadan önce iPhone'unuzda Wi-Fi ve Bluetooth'u açmanız istenebilir, bu yüzden bir kablosuz ağ veya mobil veri paketine ihtiyacınız olduğunu düşünebilirsiniz, ancak bunun aksine Apple, cihazlar arasında kablosuz ağ sinyali kullanan çapraz bağlantı vasıtasıyla transferi sağlar.

AirDrop'un en iyi özelliklerinden bir tanesi, dosya boyutu sınırının olmaması. Aynı ortam içinde, dosya transferi yapmanın birkaç yolu var, ilk akla gelenler, boyut yetiyorsa USB bellek, yetmiyorsa mail göndermek, harici transfer servisleri veya bulut depolama çözümleri. İyi bir çözüm olduklarını söylemek mümkün, tabii yeterince büyük boyutlu USB'niz varsa, göndereceğiniz dosya mail kutusu sınırını aşmıyorsa, harici transfer servislerinin ücretsiz sınırını geçmiyorsa veya upload-download süresine sabrınız varsa.

Fakat AirDrop'unuz varsa bunlara gerek kalmadan rahatlıkla transferi gerçekleştirebilirsiniz.Alternatif servis ve programlar elbet vardır, belki daha iyi iş görüyor bile olabilirler fakat AirDrop'un burada attığı fark, her Apple telefon ve bilgisayarda yerleşik olarak (güncel versiyon olması halinde) gelmesi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Airdrop kullanıyor musunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.