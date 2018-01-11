iPhone'un Uygulaması Soruşturmada Delil Olarak Kullanıldı

Alman dedektifler, tecavüz ve cinayet davasının soruşturulmasında delil olarak iPhone'un yerleşik Sağlık uygulamasındaki verileri kullandı.

Polisler iPhone verilerine ulaşmakta oldukça zorluk çekebilirler. Ancak verilere ulaştıklarında gerçekten işe yarayabilecek bol miktarda bilgiye sahip olurlar. Alman dedektifler ise bir tecavüz davasının soruşturulmasında delil olarak iPhone'un Sağlık uygulamasındaki verileri kullandı. Polis şüphelinin telefonunundaki verilere isimsiz bir Münih şirketinin yardımıyla ulaştı.

Polisler, telefonda kurbanı nehirin en aşağısına kadar sürükleyip sonra geri tırmanışına denk gelecek bazı sağlık verilerine ulaştı. Şüphelinin sağlık uygulaması bu son eylemleri merdiven çıkma örneği olarak hafızasına kaydetti. Polisler telefondaki verilerin tahmin ettikleri eylemle uyuşup uyuşmadığını öğrenmek için şüpheliden hareketlerin yapılmasını istedi. Sanık, bu hareketlerini tekrarladığında telefondan benzer veriler elde edildi.

Telefondan alınan bu veriler sayesinde davanın sonuçlanması için çok önemli gerekli kanıtlara ulaşılmış oldu. iPhone ve içeriğindeki bilgiler sayesinde dedektifler olay hakkında tüm parçaları yerine oturtmuş oldu. Telefon içerisindeki hareket kayıtları, son konum bilgileri ve video, fotoğraf verileri ile sanığın suçu kanıtlandı.

Kullanıcısının yaptığı hareketleri tahmin edip hafızasına kayıt eden bu uygulamaların delil olarak mahkemede kullanılması bir ilk değil, ancak iPhone'un sağlık uygulamasının kullanılması nadiren görülmektedir. Teknolojinin faydaları bu gibi durumlarda hayatımıza yansımaktadır. Telefonlarımızda şifrelenip korunan bu bilgiler, mahkemelerin kararını belirleyici önemli deliller olabilmektedir.