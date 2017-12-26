iPhone'un, iPhone X duyurusuyla düm Dünya'ya tanıttığı ve duyurulduğu günden beri fazlasıyla konuşulan yüz tanıma teknolojisi, daha büyük organizasyonlarda kullanılabilir.

Duyurulan yeni teknolojiler bizleri kullanacağımız cihazlar özelinde belki de çok heyecanlandırıyor ama uzun vadede çok daha büyük amaçlara hizmet edebileceğini belki de hiç düşünemiyoruz. Uzakdoğu bu konuda genelde daha büyük amaçların farkında olan bölgelerden ve 2020 yılında yüz tanıma teknolojisi güvenlik alanında çığır açabilir.

Japonya Olimpiyat Komitesi, 2020 yılında düzenlenecek olan Olimpiyat Yarışları ve Engelleliler Olimpiyatı için yüz tanıma teknolojisinin kullanımını tartışıyor. Komitenin açıklamasına göre, stadyumlara çalıntı veya sahte biletlerle giriş yapmak isteyen izleyicilerin tespit edilmesi için kullanılabilir. Komite konuyu sadece seyircilerin girişiyle sınırlamıyor. Aynı şekilde sahte basın kartıyla yapılan girişler, sporcuların ve antrenörlerin alana girişi için de kullanımı planlanıyor.

Büyük bir ihtimalle bu sistemin seyirciler için kullanılması fikri rafa kalkacak. Nitekim onbinlerce farklı seyircinin bu yüz tanıma teknolojisi için ayrı ayrı yüzünü sisteme tanıtması gerekebilir. Zaten şu aşamada bu kadar yaygın olmayan bu teknoloji, 2 sene içerisinde sisteme entegre edilmeye çalışılırsa büyük bir fiyaskoyla sonuçlanabilir. Buna karşın komite, halen sporcu ve diğer personeller için sistemin kullanılıp kullanılmayacağını tartışır durumda. Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili net bir açıklama yapılacağını tahmin ediyoruz.