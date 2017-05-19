iPhone'unuzda 1GB Yer Açılmasını Sağlayan Basit Yöntem!

Muhtemelen bütün iPhone kullanıcılarına ilaç gibi gelecek oldukça basit ve etkili bir yöntem.

Özellikle 32GB'lik iPhone kullanıcılarının en fazla yaşadığı sorunlardan biri hiç şüphesiz telefonlarının hafızasının çabuk dolması. Fakat bu konuda iPhone kullanıcılarına yardımcı olabileceğimiz ve telefonlarında neredeyse 2GB'ye kadar yer açmalarını sağlayacak bir yöntem mevcut.

Sadece birkaç basit adımda uygulayabileceğiniz bu yöntem, telefonunuzda silinmesini istemediğiniz herhangi bir şeyi de silmemekte. Yani gönül rahatlığı ile bu yöntemi deneyebilirsiniz. Şimdi yapmanız gerek basit adımları yazalım:

İlk olarak telefonunuzun "Ayarlar" kısmına "Saklama Alanı ve iCloud Kullanımı" kısmına girerek "Kullanılabilir" hafızanızı kontrol edin. Daha sonrasında iTunes'u açarak filmler kısmına gelin. Burada bir filmi kiralamayı deneyeceksiniz. Fakat kiralamayı deneyeceğiniz filmin, telefonunuzdaki kullanılabilir alandan daha yüksek bir boyuta sahip olup olmadığına dikkat edin. Örneğin bu konuda "Yüzüklerin Efendisi: İki Kule" filmini tavsiye edebiliriz (neredeyse 7GB'ye yakın). Sonrasında ise film için "Kirala" seçeneğini seçin. Endişelenmeyin zira telefonunuzda yeterli alan olmadığından "filmi kirala" dediğinizde iTunes uyarı vererek telefonunuzda yeterli alan olmadığını belirtecek. Ardından yapmanız gereken, bu uyarıda bulunan "Ayarlar" seçeneğine basmak. "Ayarlar" kısmından tekrar "Saklama Alanı ve iCloud Kullanımı" kısmına girdiğinizde, telefonunuzun kullanılabilir alanının 500MB civarında artmış olduğunu göreceksiniz. Bu yöntemi 2-3 defa kullanarak telefonunuzda 2GB'ye kadar yer açmanız mümkün.

Eğer olayı tam anlamadıysanız şu videodan yararlanabilirsiniz:

Peki iPhone bunu nasıl yapıyor?

Muhtemelen film için yer açmaya çalışan iOS, uygulamaların kullandığı "cache" ve "temp" dosyalarını temizliyor. Bu dosyalar da gördüğünüz gibi telefonunuzda aşırı olmasa da etkili bir yer kaplıyor.