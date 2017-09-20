iPhone X'un “A11 Bionic” İşlemcisi Bir Pazarlama Hilesi mi?

Apple 12 Eylül’de yeni nesil iPhone’larını görücüye çıkardı. Performans açısından yapılan geliştirmeler arasında en çok dikkati çeken A11 Bionic işlemci çipiydi. Peki firma bu çip sadece Apple’ın uyguladığı bir pazarlama stratejisi mi?

Mobil işlemci teknolojileri büyük bir hızla gelişiyor ve bu konuda en büyük katkıyı sağlayan şirketlerin başında Apple geliyor. Her yeni amiral gemisi telefonda gördüğümüz güçlü işlemci yongaları, Qualcomm’un Android üreticileri ile yaptığı ortaklık sayesinde daha kompakt bir hale geliyorlar. Böylece artan performans ve kolay taşınabilirlik mümkün oluyor.

2013 yılının Eylül ayında iPhone 5’lerin dünyanın ilk 64 bit işlemcili cep telefonu olması, sektördeki işlemci üreticiliği işini hızlandırdı. Zamanla Samsung ve Qualcomm işlemci işinin yükselen yıldızı oldular. Apple o dönem A7 yongasıyla çağının çok ötesinde bir iş başarmıştı. Günümüze kadar üretilen her iPhone modeli dahil olmak üzere bugün kullandığımız neredeyse bütün cihazlar, 64 bitlik işlemcilere sahipler.

A11 Bionic işlemci yongasi iPhone X ve iPhone 8’i gerçekten çoğu bilgisayardan üstün kılan, 6 çekirdekli bir performans hattına sahip. Açık konuşmak gerekirse, “Apple mı? Qualcomm mu?” şeklinde süre gelen tartışmanın bu yılki kazananı açık ara Apple oluyor. Qualcoom’u kesinlikle kötülemiyorum yanlış anlaşılmasın. Snapdragon 835, bu yılın en iyi amiral gemilerinin tek ortak noktasıydı.

Yeni çipe “A11 Bionic” adını vermek gerçekten büyük bir pazarlama hilesi:

iPhone 4'ün piyasaya sunulduğu ay olan Haziran 2010'da ortaya çıkan A4 yongası, Apple'ın ilk özel yonga tasarımıydı. O zamandan beri Apple’ın her cihazı A ve sıradaki rakamla anılan çiple geldi. Bu durum artık tüketiciler tarafından bütün ikna ediciliği kaybetmiş ve alışılmış bir düzeni simgeliyordu. Ancak A9, iPhone 6S’te kullanılan ve bu düzenin son parçası olan işlemciydi.

iPhone 7 ile beraber A10 Fusion'la, ardından ailenin son üyesi A11 Bionic çipiyle karşılaştık. Peki bu sonradan getirilen takılar, tanımlamalar ne simgeliyorlar? Elbette akılda kalıcılığı. Apple açısından “Fusion” ya da “Bionic” kelimelerinin ne anlama geldiği hiç önemli değil. Önemli olan bilimi, teknolojiyi ve yenilikçiliği temsil etmeleri ve fonetik bir okunuşa sahip olmaları. Nitekim Bionic hoş bir kelime.

Aynı şey, Qualcomm için de geçerli tabi. Sizce Qualcomm 835 ismi mi yoksa Qualcomm Snapdragon 835 ismi mi daha mantıklı?

Sonuç: A11 Bionic çip, performans açısından pazarlama stratejisi değil güç gösterisidir. Ancak isim tercihlerin gözden kaçmıyor Apple bey. :)