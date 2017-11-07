iPhone X'daki Rahatsız Edici Çentiği Kaldırın

iPhone X'un en büyük kusuru olarak gösterilen üst çentiği ortadan kaldırmanın fiziksel olarak bir yolu olmasa da, zekice bir duvar kağıdı ile bu çentikten kurtulabiliriz.

iPhone X, pek çok açıdan beğenilen bir telefon olmuş olsa da bazı özellikleri var ki, fanatik iPhone kullanıcılarının bile telefonu beğenmemesine yol açıyor. Tahmin ettiğiniz veya başlıkta gördüğünüz gibi telefonun üst kısmında yer alan çentikten bahsediyorum.

Apple’ın telefonun ön yüzeyini tamamen ekran yapmaya çalışması pek çok kullanıcıyı memnun etmiş olsa da, üst çentik kısmı her anlamda gözümüze batıyor. Kamera, mikrofon ve çeşitli sensörlerin bulunduğu çentik kısmının sağ ve sol yanlarında şebeke ismi, batarya ömrü gibi küçük bilgi kutucuları yer alıyor. Video izlerken bile büyük oranda rahatsızlık veren bu çentiği kısmen aşmanın bir yolu var.

iPhone X’un varsayılan duvar kağıdına ufak dokunuşlar yaparak üst çentiğin görünmesini engelleyen Alex isimli Twitter kullanıcısı, iPhone X duvar kağıdının üst kısmına siyah bir şerit ekliyor. Bu sayede, siyah olan çentikle aynı rengi sunan ekran, küçük beyaz ikonlarla birlikte orada bir çentik yokmuş gibi görünmesini sağlıyor.

İkonlar sayesinde hem ekranı kullanılmaya devam ediyoruz hem de bunu yaparken rahatsızlık duymamaya başlıyoruz. Eğer siz de iPhone X kullanırken üstte yer alan çentikten büyük rahatsızlık duyuyorsanız buraya tıklayarak görseli indirebilirsiniz.