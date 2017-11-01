iPhone X İçin Alabileceğiniz Kılıflar ve Fiyatları

Apple’ın bugüne kadar piyasaya sunduğu en pahalı iPhone’u canınızdan çok korumak isteyebilirsiniz. Bu hafta satışa çıkacak cihazı almayı düşünüyorsanız ya da ön sipariş verdiyseniz, bu listedeki seçeneklere göz atmanızda fayda var.

12 Eylül’deki tanıtımından bu yana dünyanın dört bir yanındaki Apple hayranları, iPhone X’e kavuşmak için gün sayıyor. Aynı durum üretimde fazlasıyla zorlanan Apple için de geçerli ve cihazın 3 Kasım’daki çıkış tarihi, dünyanın her yeri için geçerli değil. Bir şekilde kara borsadan ya da ön sipariş aracılığıyla satın alınan iPhone X’lar piyasada dolaşsa da analistler, cihazın 2018’in ilk çeyreğinde tüm pazarlarda olacağını söylüyorlar.

Öyle ya da böyle bir şekilde iPhone X aldınız. Kim olursanız olun mücevher değerindeki bir telefonu mücevherler kadar iyi korumak ve kırılgan cam gövdeye hak ettiği değeri vermek isteyeceksiniz. Bunun için de en uygun seçenek gene paraya kıyıp kaliteli bir kılıf almaktır.

iPhone X’un şık tasarım çizgilerinden uzaklaşmamak ve zarif bir görünümle cihazınızı korumak istiyorsanız biraz daha bonkör olmanızda fayda var.

Apple, iPhone X Deri Kılıf:

Apple tarafından üretilen oldukça basit ve zarif bir kılıf ve cihazın en uyumlu olduğu aksesuarlardan birisi. Aynı zamanda kablosuz şarj desteğini kesmiyor ve 9 renk seçeneği bulunuyor. Ürünü Apple Store üzerinden 49 dolara satın almak için tıklayın.

Apple, iPhone X Kapaklı Deri Kılıf:

Bir önceki kılıf modelinin kapaklı versiyonu ve ekranı korumak için Apple’ın sunduğu bir seçenek daha. Kapağı açtığınızda ekran otomatik olarak açılıyor ve kapattığınızda kilitleniyor. 99 dolarlık fiyatıyla Apple Store’da müşterilerini bekliyor.

Nomad, iPhone X Deri Kılıf:

Nomad firmasının ürettiği bu deri kılıf, polikarbon çerçevelere sahip. Firma bu kılıfın, 3 metrelik yükseklikten düşen iPhone X’i koruyacağını iddia ediyor. Ancak sadece tek renk seçeneği var. Nomad’in alışveriş sistemiyle 44.95 dolara satın almak için tıklayın.

Shieldon, iPhone X Cüzdan Kılıf:

Kılıflar arasında 29.99 dolarlık etiketiyle en ucuz seçenek. Aynı zamanda kapaklı ve cüzdan gibi gözlere sahip. Ancak firma kılıfın kablosuz şarj desteği ile ilgili bir şey belirtmiyor. Göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Vaja İnce Grip iPhone X Kasa:

Arjantin’de üretilen özel bir deriyle süslenen bu kılıf, kablosuz şarj desteğiyle geliyor. Sadece 26 gram olduğu için oldukça avantajlı kullanım sunuyor. İki renk seçeneği olan ürüne şuradan 89 dolara ulaşabilirsiniz.