Yeni iPhone'un tanıtılmasına günler kala hala çözülemeyen bir gizem var; 10. yıl özel telefonunun adı ne olacak?

Apple’ın, iPhone’ların 10. yılına özel yepyeni bir iPhone tanıtacağını biliyoruz. Çerçevesiz ekran, 3D yüz algılama gibi teknik detaylarını da biliyoruz. Ancak ne tedarikçi raporlarında ne de başka bir belgede ortaya çıkmayan tek bir bilgi var; telefonun adı.

Bugüne kadarki tüm yeni iPhone haberleri, iPhone 8 ismi kullanılarak yapıldı. Fakat Apple, 10. yıl özel telefonuna diğerlerinden ayrılacağı bir isim vermek isteyebilir. Hep birlikte bu konuyla ilgili tahminleri inceleyelim.

iPhone X

Apple, 10. yıla vurgu yapmak için iPhone’un sonuna roma rakamıyla ‘10’ anlamına gelen X ekleyerek iPhone X olarak duyurabilir. Fakat bu konuda da bazı şüpheler var. Apple henüz geçtiğimiz yıl işletim sisteminden X harfini çıkarıp, adını MacOS yapmıştı. Ayrıca piyasada adında X geçen çok fazla cihaz var.

iPhone Edition

iPhone Edition kulağa oldukça özel bir isim gibi geliyor. Ayrıca şirket üst seviye Apple Watch’ları zaten Apple Watch Edition diye isimlendiriyor. Tabii Apple Watch Edition’ların 10 bin dolardan satışa çıkması biraz gerginlik yaratmıştı. Fakat kimse yeni iPhone’nun da uygun fiyatlı olmasını beklemiyor.

iPhone 8

Herkes yeni telefon için iPhone 8 diyor fakat adının bu olması biraz basitleştirici gibi duruyor. Geçtiğimiz yıl iPhone 7 tanıtıldı. Bu yıl iPhone 8 diye bir model tanıtmak, cihazı özelleştirmekten ziyade serinin devamı gibi gösterir. Eğer gerçekten bu yıla özel bir telefon üretiliyorsa adı da seriden bağımsız olmalı.

iPhone Pro

En mantıklı seçeneklerden biri iPhone Pro olabilir. Zaten Macbook ve iPad’in üst seviye cihazlarına ‘Pro’ eki getiriliyor. Sonuçta yeni iPhone da, iPhone’ların fazlasıyla üst seviye cihazı olacak.

iPhone X Webtekno Usulü Edition

Tamam, bu kötü bir şaka. Fakat belirtmek istediğimiz şey Apple’ın ürettiği yeni model için daha önce görülmemiş bir ek getirebileceği. Belki de tahminlerden ikisini birleştirip iPhone X Pro diye bir model çıkarır. Apple bu, ne yapacağı belli olmaz.