iPhone X'un 0'dan 100'e Şarj Olması 3 Saatten Uzun Sürüyor!

iPhone X, dolu bir batarya ile tam günü çıkartarak kullanıcılarını memnun ederken 3 saatten uzun şarj dolum süresi ile çileden çıkarıyor.

iPhone X’un pil ömrü hakkında daha önce günlük kullanımda iyi bir performans gösterdiğinin haberini yapmıştık. Fakat sıra iPhone X’nun ‘L’ pilini diğer amiral gemileri ile karşılaştırmaya geldi.

Apple, iPhone X kasasında neredeyse bulduğu tüm boşluklara batarya yerleştirmiş. Bu nedenle cihazda L şeklinde yerleştirilmiş ve tek pil gibi çalışan iki adet pil bulunuyor. Bu iki pilin toplam kapasitesi 2,716mAh. Android bir amiral gemisi için küçük gibi görünse de bir iPhone için oldukça standart büyüklükte bir batarya.

Fakat bu büyük batarya, konu şarj ömrüne geldiğinde kendisinden daha küçük bir bataryaya sahip olan iPhone 8 Plus’ın gerisinde kalıyor. Yine de aşağıdaki görselde de gördüğünüz gibi iPhone X, diğer amiral gemilerine göre kötü bir kullanım süresi sunmuyor.

Ne yazık ki iPhone X için bir başka ‘ama’ daha var. Cihaz iyi bir kullanım ömrü sunmasına rağmen batarya dolum süresi konusunda rakiplerinin çok ama çok gerisinde kalıyor. Tabi iPhone X’u hızlı şarj adaptörü ile desteklerseniz bu değerler düşecektir. Fakat cihazın kutusundan herhangi bir hızlı şarj adaptörü çıkmadığı için bu bizi ilgilendirmiyor.

Genel sonuçlara baktığımızda Samsung’un son iki yılda tanıttığı amiral gemileri rakiplerinden daha az şarj ömrü sunuyor gibi görünüyor. Apple ise özellikle Plus modeli ile uzun bir şarj ömrü sunuyor. Fakat konu cihazı şarj etmeye geldiğinde Samsung neredeyse 1.5 saatte cihazı tamamen şarj edebiliyorken Apple’da bu süre 3 saati geçiyor.