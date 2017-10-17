iPhone X Üretimi, 2018'e Kadar Talebi Karşılamayacak!

iPhone X beklenildiği gibi Kasım ayında çıkacak, ancak 2018'in ilk çeyreğine kadar talep tam olarak karşılanamayacak.

Apple’ın iPhone X’un dağıtımını nasıl yapacağı merak konusu olmaya başladı. İmalat sürecinin yakınlarında olan insanlar, telefonun üretim konusunda sıkıntılar yaşadığını belirtiyorlar. Şu sıralar 3D algılama modüllerinde büyük sıkıntılar yaşayan firma, tüm dünyaya yetecek kadar iPhone X üretemiyor.

3D algılama modülünün yeteri kadar üretilememesi telefonun üretiminin de önüne geçerken, şirketin telefonlara gelen beklentiyi karşılayabilmesi için daha çok zamana ihtiyaç duyduğu ortaya çıktı.

Üretim, 2018 yılının başlarına kadar talebi karşılayamayacak

iPhone X’un Kasım ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor, ancak telefon üretim konusunda beklentilerin çok altında kaldığı için cihazı bekleyenlerin küçük bir kısmı telefona ulaşabilecek. Telefonu almak isteyen herkesin cihaza ulaşması ise 2018’de Ocak – Mart arası bir zamana denk gelecek.

Oldukça yüksek bir fiyata sunulmasına rağmen adeta “akın akın” alınması beklenen telefon, 27 Ekim’de ön siparişe açılacak. Bu tarih bir erteleme alır mı, yoksa plana sadık mı kalınır, ilerleyen günlerde göreceğiz.