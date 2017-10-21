iPhone X Yerine iPhone SE Satın Almanızı Sağlayacak 6 Neden

Birbirinden cezbedici özellikleriyle bir iPhone X almak yerine, iPhone SE almak isteyebilirsiniz. Bunun ardındaki sebeplerden bahsettik.

iPhone’un ortaya çıkış amacı insanların tek eliyle her şeyi yapabilmesini sağlamaktı. Bu hususta teknolojiye çok büyük katkılar sağlayan şirket, özellikle Steve Jobs döneminde “küçük telefon” konusunda diretmeye devam etti. Sonrasında diğer telefon üreticilerinin trendine uyarak telefonlarının boyutunu büyülten Apple, klasik iPhone seven kullanıcıları için iPhone SE’yi çıkarmıştı. Bugün sizlere iPhone 8 veya 1000 dolarlık iPhone X almak yerine iPhone SE’yi almanın mantıklı sebeplerinden bahsedeceğiz.

iPhone SE, diğer iPhone’ların aksine yalnızca 350 dolara satılıyor.

Milyonlarca kişi iPhone’un çerçevesiz telefonu iPhone X’u 999 dolar başlangıç fiyatı ile almak için birbirleriyle yarışıyor. Halbuki iPhone SE’yi aldığınızda bütçeniz çok fazla sarsılmaz. Yurt dışında 350 dolara, ülkemizde ise 2149 TL’ye satın alabilirsiniz.

iPhone SE, şok edici derecede güçlü

iPhone SE’ye güç veren A9 işlemcisi iPhone 6S’e de güç veriyor. Üstelik ekranın boyutu daha küçük olduğu için işlem gücü daha verimli kullanılabiliyor.

Kamerası amiral gemilerine taş çıkartır

iPhone SE, yeni iPhone’lar gibi optik görüntü sabitleme ve geniş çekim gibi özelliklerle gelmiyor, ancak 4K videodan HDR fotoğraflara kadar pek çok seçenek bu telefonla birlikte sunuluyor.

Avucunuza sığacak koca bir dünya

Telefonlar büyüdükçe sağlamlık ve kontrol etme konusunda sıkıntılar ortaya çıkıyor. iPhone SE’nin boyutu küçük olduğu için bu sorunlar tamamiyle ortadan kalkıyor. 4 inç boyutu ile eski iPhone’ları andıran iPhone SE, küçük ama güncel bir telefon isteyenlerin tek tercihi konumunda yer alıyor.

iPhone SE’de kulaklık girişi var

Koskoca telefonlara eklenemeyen kulaklık girişi, iPhone SE’de bulunuyor. Bu da, ara bağlantılar istemeyen kullanıcılar için muhteşem bir tercih konumunda yer almasını sağlıyor. Telefonunuzu şarj ederken müzik dinlemenin tadını çıkarabilirsiniz.

Güncel yazılımın tadını çıkarın

Android’lerde yer alan güncel yazılım sorununun aksine iPhone SE, en güncel iOS sürümü olan iOS 11’i kullanabiliyor. Bu da telefonu zamanın gerisinde kalmadan kullanmanıza yol açıyor.