İşinize Yarayabilecek 3 Android Kısayolu

Android kullanıcılarının işini kolaylaştıracak 3 kısayolu paylaşıyoruz.

Uzun süredir Android kullanıcısı olsanız bile, işletim sistemindeki bütün faydalı kısayolları bilmeniz pek mümkün değil. Biz de sizinle bu faydalı kısayollardan 3 tanesini paylaşıyoruz.

Kilit Ekranını Atlayın

Kilit ekranı ve güvenlik menüsündeki bu özellik, cihazınızın güvende olduğunu anlayarak açık kalmasını sağlar. Güvenli mekanları, cihazları ya da sesleri bir kez telefonunuza eklediğinizde, kilit ekranını şifre ya da PIN girmeden atlayabilirsiniz.

Bir Mesajla Aramaları Reddedin

Telefonu açamadığız zamanlarda, arayanlara meşgul olduğunuzun bildirilmesini sağlayabilirsiniz. Çoğu telefonda bu özellik, ayarlar bölümünde arama reddetme, hızlı yanıt vb. isimlerle yer alır.

Ana Ekrana Kişi Widget’ı Ekleyin

Sık görüştüğünüz kişilere rehbere ya da mesajlar bölümüne girmeden hızlı bir şekilde ulaşmak istiyorsanız, telefonunuzun ana ekranına kişi widget’ı ekleyerek bunu gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için ana ekran tuşuna ya da arka planda çalışan uygulamaları kapatmaya yarayan tuşa basılı tutun, karşınıza widget’lar bölümü gelecektir. Buradan kişi/rehber widget’ını bulun ve üzerine basılı tutarak widget’ı ana ekrana sürükleyin. Daha sonra size widget’a hangi kişiyi atamak istediğinizi soracak, bunu seçtikten sonra widget’ı kullanmaya başlayabilirsiniz.