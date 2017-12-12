İslami Usullere Uygun Bitcoin Geliyor!

Bahreyn Merkez Bankası Bankacılık Gözetiminden Sorumlu Yöneticisi Halid Hamad, yakın zamanda İslami Bitcoin’lerin geleceğine yönelik açıklamalarda bulundu.

İslami Bankacılık Konferansı'nda konuşma yapan Halid Hamad, kendisine Bitcoin’le ilgili sorulan soruya çarpıcı bir cevap verdi. Konferansta kendisine sorulan "Bizleri orta ve uzun vadede İslami Bitcoin bekliyor mu?" sorusunu cevaplayan Hamad, şu açıklamayı yaptı:

"Evet, bekliyor. Tabii bunun bir ön koşulu var. Bütün ülkelerin bu teknolojiyi benimsemiş olması... Gelecek yıllarda tek kullanılacak para birimleri Bitcoin'ler olacak. Önümüzdeki yıllarda kartların da ortadan kalkacağını düşünüyoruz. Operasyonel maliyetleri ve riskleri azaltmak için ATM'lerden kişisel bilgilerinizi girerek işlem yapılacağını öngörüyorum."

Chicago'daki CBOE Borsasında dün gece saatlerinde "XBT" koduyla işleme açılan Bitcoin, bu gelişmenin ardından yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Analistler, Bitcoin’e bu tarz taleplerin beklenenden fazla olmasının, kripto para biriminin ileride çok daha hızlı artışlar yaşamasını sağlayabileceği görüşündeler. Zira Bitcoin, hafta sonunda 14 bin dolarlara kadar gerilemişken şu an 17 bin dolar seviyesine kadar yükselmiş durumda.