Taksiciler Uber’in Önünü Kesip Öldürmekle Tehdit Ettiler!

İstanbul’da sarı taksi ile Uber kavgası büyüyor. Son olarak bir grup taksici, turist taşıyan bir Uber’in önünü keserek, sürücü ve müşteriye zor anlar yaşattılar.

İstanbul’da yaşanan taksi-uber kavgası tırmanmaya devam ediyor. Sarı taksilerin haklarını normal hukuk yollarından aramak yerine yollarda Uber sürücülerini kıstırarak araması, ortaya son derece çirkin ve yasal olmayan görüntüler çıkardı. Esenyurt’ta yaşanan bir olayda taksiciler, Uber aracının önünü kesti. Uber sürücüsüne, “Uber’lerin vurulduğunu biliyor musunuz? Şimdi ben seni vursam haklı mıyım, haksız mıyım?” diyerek soru sorduğunu sanıp açık bir şekilde ölümle tehdit eden sarı taksi sürücüsü kameralara yakalandı.

Akşam saatlerinde bir otelden kadın turisti alan Uber sürücüsü, Esenyurt’a doğru seyir halindeydi. Araç seyir halindeyken taksiciler tarafından yolu kesilen sürücü ve arkadaki turist kadın, zor anlar yaşadı. Taksicilerden biri bu noktada çok ileri giderek, Uber sürücüsünü vurmakla tehdit etti. Bu ifadenin ardından Uber sürücüsü “Beni vurursanız cezası yok mu?” diye taksiciye tepki gösterdi.

Daha sonrasında başka bir taksici de devreye girdi ve polis çağıracağını söyledi. Bu sırada Uber’de bulunan turist yolcunun sesi, bu durumdan ne kadar çok korktuğunu bizlere gösteriyordu. Videoya takılan taksiciler her ne kadar haklarını korumak isteseler de, Uber sürücüsünü adeta darp ettiler. Normal şartlarda Uber’in turist yolcuları taşımasında resmi bir engel bulunmuyor. Henüz Uber’in yasaklanmadığını göz önünde bulundurursak, dava boyunca turist yolcuları taşımanın bir cezası yok.

Taksiciler, son dönemde iyice hırçınlaşmaya başladı. Bu durum, normal yaşamlarında sarı taksileri tercih eden milyonlarca insanı da tedirgin ediyor. Haklı veya haksız, ne olursa olsun bu şekilde insanları gasp edip tehdit etmek, kanunlara aykırı olduğu kadar ahlaken de yanlış.

Eğer sizler de taksicinin Uber’i tehdit ettiği videoyu izlemek istiyorsanız, buraya tıklayarak Hürriyet üzerinden videoya ulaşabilirsiniz.