İddialara göre İstanbul’daki Çiftlik Bank mağdurları, bin TL karşılığında paralarının alınacağını söyleyen dolandırıcılara paralarını kaptırdılar.

‘Düşene bir tekme atmak’ deyimi, son günlerde Çiftlik Bank sayesinde birebir yaşadığımız bir deyim olmuş durumda. Geçtiğimiz hafta sonu benzer şekilde iddiada bulunan bir internet sitesiyle ilgili haberimizi aktarmıştık. Bu sefer dolandırıcılar, Çiftlik Bank mağdurlarından bin TL’yi elden aldılar ve karşılığında kaptırdıkları parayı geri vereceklerini iddia ettiler.

İstanbul’da birkaç müvekkilinin bu şekilde bir mağduriyet yaşadığını belirten Avukat Serdar Öktem, CNN Türk’e şu açıklamayı yaptı:

"Paralarını geri alacağız diyenlerin telefonları kapalı. İptal. Yani insanlar arıyor 'Aradığınız kişiye ulaşılamıyor' mesajı çıkıyor. İki gün sonra numara tamamen iptal edilmiş vaziyette. Müvekkilim olan şahıslardan bir kaç kişi de bu tür mağduriyetler yaşadılar. Bu mağduriyetler sonucu da mağduriyetlerine bir ek daha yaptılar. Birileri geliyor, 500'er lira para veririsnezi 'Çiftlik Bank'taki paranızı kurtarabiliriz' imasıyla kişilerden bir kez daha para alıyor. Çiftlik Bank mağdurlarının toplamda 130 bin kişi olduğunu düşünürsek 1650 sayısı bize düşük gelse de totale bakıldığı zaman çok ciddi rakamlar ortaya çıkıyor. İnternet üzerinden kişi bulunup elden para alınıyor. Yani herhangi bir banka hesabına para yatırma söz konusu değil. Bazı gruplara bizim meslektaşlarımız dahi yazı yazıyor. Şu kadar para verirseniz biz davanızı takip ederiz, Uruguay hükümetiyle görüşürüz gibi saçma sapan gerçeği yansıtmayan... Biz Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde avukatlık yapabiliriz. Dışına çıktığımızda avukatlık yapamayız. İnsanlar bu şekilde de mağdur ediliyor."