Her ne kadar 90'lı neslin aklında "Ben Pokemon'um!" diye camdan atlayan çocuktan sonra yayından kaldırılmış efsane bir çizgi film olarak kalsa da, bu sefer Pokemon'un gündeme oturma sebebi Ash'in yeni bir Pokemon'a sahip olması.

Bu yeni Pokemon, Pokemon'un son bölümünün bir öncesinde ortaya çıktı. Öncesinde özellikleri pek de tasvir edilmiş değildi. Ancak Pokemon yapımcıları tarafından ayarlanmış son halinde Poipole, mor ve pembe ve bu Pokemon son derece kawaii (anime severler de bilir ki Japonca da 'şirin' anlamında kullanılır). Bu Pokemon'la en kısa zamanda nasıl başa çıkacağınızı öğrenmeniz gerekecek, çünkü süper sevimli ve Twitter sayfanızda ve tüm sosyal ağlarınızda devamlı karşınıza çıkacak. Tabi, eğer anime sayfalarını takip ediyorsanız. :)

"Poipole animede çok sevimli gözüküyor."

İzlememişler için spoiler uyarısı!

Animeye göre Roket Takımı karşılaşmasından sonra, Poipole Ash'e aşık olmuştur ve Ash, Pokemon'u savaştırmak için değil solucan deliğini bulana kadar Poipole'a göz kulak olmak için onu korur.

Poipole, Ultra Beasts yani Ultra Canavar! Pokemon'da her canavarın bir UB veya UB-0x numaralı bir kod adı var ve onun ardından da bir harf gelir. Poipole’in kod adı ise: 'Ultra Beast Adhesive' yani o bir ultra sadık bir canavar! Bu sevimli yaratık, ilk kez anime'de göründüğünde 'Profesörlerin Yeni Macerası' olarak adlandırıldı.

"Bazı şeyler asla değişmez."