İstediğiniz kişinin Facebook profil linkini yazarak hakkında çoğu detaya ulaşabileceğiniz, oldukça tehlikeli bir site mevcut.

'Stalklama' konusunda seviye atlamak isteyenler toplaşsın, bu internet sitesi tam size göre.

Uzun zamandır çoğumuz Facebook kullanmaktayız fakat sosyal medyanın hayatlarımız içindeki ciddiyetinin giderek artması ile birlikte hepimizde bir güvenlik tedirginliği ve önceliği de baş göstermiş durumda.

Bu konuda sıkça kullandığımız sosyal medya platformları, paylaştığımız ya da beğenip yorum yaptığımız şeyleri kimlerin görüp göremeyeceğini seçme şansı tanımakta. Fakat dediğimiz gibi bu durum son birkaç yılda iyice ciddiye bindiğinden hala hesaplarını gerekli şekilde düzenlememiş, ya da eski gönderilerini, fotoğraflarını bu düzenlemelere dahil etmemiş insanları bulmak mümkün. İşte tam da burada devreye Stalkscan tehlikesi giriyor.

Aslında Stalkscan başlı başına bir tehdit olmaktan ziyade, kişilerin kendi güvenlik açıklarını kullanmakta. İstediğiniz kişinin Facebook profil adresini girdiğinizde karşınıza bilgileri çıkaran Stalkscan, bu bilgileri, profildeki güvenlik durumlarını kullanarak sizlere sunmakta.

Örneğin izlediğiniz filmleri 'Herkese Açık' şekilde ayarladıysanız Stalkscan, profilinizi incelemek isteyen kişiye izlediğiniz filmleri sunacaktır. Yani kısaca özetlemek gerekirse; Stalkscan güvenlik durumunu değiştirmediğiniz her şeyi sunuyor. Buna etiketlendiğiniz, paylaştığınız fotoğraflarınız da dahil.

Stalkscan'e buradan ulaşabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, incelemek istediğiniz profilin url linkini arama kutusuna yazmanız.