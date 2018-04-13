İsveçte Bir İlk: Faturayı Hesaplayan Elektrikli Yol Açıldı

İsveç bildiğiniz gibi birçok bilim ve buluşun ana vatanı olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi ise dünyada bir ilki gerçekleştiren İsveç, elektrikli arabaların sarj edilmesini sağlayan ve dünya üzerinde bir ilk olan elektrikli yolu kullanıma açtı.

İsveç’in başkenti Stockholm yakınlarında halka açık bir yola inşa edilen ve yaklaşık iki kilometre uzunluğunda olan yolun elektrikli bütün araçların kullanımına açık olacağı söylenirken, yönetimin elektrikli yol projesinin bütün ülkede uygulanması için gerekli haritayı çıkardığı da vurgulandı. Havaalanı ve başkent yakınlarındaki bir lojistik alanı birleştiren yolun kullanıma açılması ile birlikte batarya üretiminin de fiyat olarak daha uygun hale getirileceği belirtildi.

İsveç bu bağlamda 2030 yılına kadar fosil yakıt kullanımını tamamen bitirmeyi amaçlıyor. Uygulanacak olan söz konusu elektrikli yolun en avantajlı kısmı ise araç durduğu an elektrik akımının da durması olarak gösteriliyor. Yol üzerindeki sistemin ayrıca araçların enerji tüketimini hesaplayabildiği ve araç sahibinin ödemesi gereken elektrik faturası miktarının bu hesaplamaya göre belirlendiğinin altı çizildi.

‘eRoadArlanda’ ismi verilen projenin Başkanı Hans Säll, şu an piyasaya giren tüm araçların bu teknolojiye uygun olarak üretileceğin belirtti. İsveç’te iki otoyol arasındaki mesafenin en fazla 45 kilometre olacağı düşünülerek tasarlanan yöntemde, araçlar mesafe süresince sarj olmadan ilerleyebilecek. Peki siz konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Türkiye’ye gelmesi ne gibi sorun veya avantajlara neden olurdu?