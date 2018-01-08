İTÜ IEEE'nin Düzenlediği Yazılım Maratonu Dünya'ya Açılıyor!

İTÜ IEEE’nin Computer Society tarafından düzenlenen ve alanında Türkiye'nin en önemli yarışması olan Yazılım Maratonu'18, hedeflerini büyüterek alanında dünyanın en önemli yarışması olmayı hedefliyor.

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), dünyanın dört bir yanında 400.000'den fazla üyesi olan mesleki bir örgüttür. Türkiye çapında 70'den fazla üniversitede öğrenci kulüpleri ile temsil edilen bu önemli örgütün ülkemizdeki en önemli temsilcilerinden biri de İTÜ IEEE’dir. İTÜ IEEE’nin Computer Society kolu, Webtekno olarak bizim de medya sponsoru olduğumuz bir algoritma tabanlı yazılım yarışması olan Yazılım Maratonu’nun bu yıl 6.sını düzenlemektedir.

Geçtiğimiz yıl 468 takımın katıldığı, Türkiye’nin alanında en büyük yarışması olan Yazılım Maratonu, bu sene yurt dışına açılarak birkaç sene içinde dünyada da en büyük olmayı amaçlıyor. Ön elemeleri 19-21 Ocak'ta internet üzerinden gerçekleştirilecek olan Yazılım Maratonu 2018’de ilk 25’e giren takımlar, 3-4 Mart tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi Teknokent Çekirdek Ofisi'nde yapılacak olan finale katılmaya hak kazanacaklar.

Yarışmacılar iki gün sürecek olan final aşamasında Türkiye'nin bilişim alanında en yetkin şirketlerinden uzman kişilerle tanışma fırsatı bulacaklar. Ayrıca yapılacak workshop'lara katılıp, sponsorlarımızın vereceği eğitimleri dinleme hakkına sahip olacaklar. Yarışma için son başvuru tarihi 18 Ocak saat 23.59’dur. Yarışmaya başvurmak ya da daha detaylı bilgi almak için ituym.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Finallerde ilk 3 takım arasında bulunanları şöyle ödüller bekliyor:

1. Takıma 3 Adet Macbook Pro

2. Takıma 3 Adet iPhone 7

3. Takıma 3 Adet iPad