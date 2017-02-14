iTunes'la Uğraşmadan iPhone’unuzda Müzik Dinlemenin 4 Yolu!

iTunes bazen fazla uğraştırıcı olabiliyor. Peki iPhone'unuzda hiç iTunes ile uğraşmadan, başka servislerle müzik dinlemeye ne dersiniz? İşte telefonunuzla senkronizasyon yaparak rahatça müzik dinlemenizi sağlayacak 4 uygulama!

Sırf müzik dinlemek için iTunes ile cebelleşmek canınızı mı sıkıyor? O halde kullanmayın. iPhone’unuzda müzik dinlemenize yarayacak birçok alternatif metot var. Bu metotlar, şarkıyı cihazınıza atmaktan bulut üzerinde dinlemeye dek birçok seçenek de sunuyorlar. Elbette telefonunuzun backup’ını almak istiyorsanız iTunes’a ihtiyacınız olacak, abartmaya gerek yok. Ancak iş şarkı dinlemeye gelince aşağıdaki 5 alternatif, işinizi görecek.

1-Alternatif Kütüphane Yöneticiler

Bu yöntemde, kendi medya kütüphanenizde dinleyeceğiniz müziği barındırmanız gerekir. iOS kütüphanesinde depolanan şarkıları diğer uygulamalarla entegre olarak çalıştırmak zor değildir. Bu iş için en uygun uygulamalardan biri olan WALTR, müziği doğrudan cihazınıza transfer etmenize ve dönüştürmenize yardımcı olur. En büyük handikap, uygulamanın 40 dolar olması. Ancak ücretsiz deneme sürümü mevcut. Deneyip beğenirseniz satın alabilirsiniz. WALTR'ye buradan erişebilirsiniz.

2-Streaming Servisleri

Streaming servisleri, iTunes ile uğraşmadan sizi doğrudan müziğin kaynağına götürecek. Ayrıca bu servisler genelde “açık büfe” mantığı ile işliyorlar. İstediğiniz şarkıyı dinleyebilirsiniz. Elbette aralarında ilk akla geleni Apple Music. “Ayarlar>Müzik” kısmından iCloud Müzik Kütüphanesi’ni etkinleştirebilirsiniz. Eğer alternatif arıyorsanız; Soundcloud, Google Play Music, Amazon Prime Music gibi alternatifler de mevcut.

3-Lokal Medya Oynatıcılar

Lokal medya oynatıcıları kullanırsanız, ana iOS kütüphanenize veri yazmazlar. Dosyalar, yalnızca kullandığınız uygulama için oluşturulmuştur. Bunlar arasında en gözde örnek VLC for Mobile. Transferler sürükle bırak yöntemi ile, bir tarayıcıda veya WiFi ile veyahut bir bulut servisi kullanırken bile yapılabilir. VLC’yi buradan indirebilirsiniz.

4-Bulut Müzik Çözümleri

Eğer kendinize ait bir müzik koleksiyonunuz varsa, bunun için bir bulut servisi arıyor olabilirsiniz. Açık konuşalım, bir sürü alana ihtiyacınız olacak. Dropbox bunun için çok iyi. Jukebox isimli ücretsiz bir uygulaması mevcut. Uygulama Dropbox hesabınızı tarıyor ve müzik dosyası olup olmadığını kontrol ediyor. Ayrıca Google Play Music gibi sanal servisler de mevcut. 50.000 şarkıyı ücretsiz sunuyor ve premium üyelik alana 4 milyon şarkı seçeneğini sunuyor. Ayrıca Amazon Müzik de bu tip bir hizmet sunuyor. 250 şarkıyı ücretsiz transfer etmenizi sağlayan firma, 250.000 şarkı için yıllık 25 dolar üyelik ücreti istiyor.