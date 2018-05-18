Türkiye’nin en fazla takipçi sayısına sahip olan ve çektiği sinema filmiyle de adından söz ettiren Enes Batur, bildiğiniz gibi dünyaca ünlü YouTuber Logan Paul ile buluşmuştu. Bu buluşma oldukça fazla ilgi görmüş olacak ki şimdi Youtuber Berkcan Güven’de Logan Paul ile video çekti.

Özellikle son birkaç yıldır YouTube hayatımızda büyük yer edinmeye başladı. Öyle ki deyim yerindeyse “ekmek kapısı” haline gelen bu mecrada birçok da YouTuber varlığını sürdürüyor. Bunlar arasından Türkiye’de en fazla takipçi sayısına sahip olan Enes Batur, yeni bir serinin başlangıcını yaptı. "#ÜnlüyüBul" adını verdiği seride Batur, dünyaca ünlü kişilerle video çekmeyi planlıyor. Ancak bu serinin başlangıcı bile ülkemizde oldukça büyük bir ilgi topladı ve bu sebeple de benzerleri yapılmaya başlandı.

İnternetin en çok tanınan insanlarından biri olan Logan Paul ile buluşan YouTuber Berkcan Güven, eğlenceli bir video ile izleyicilerinin karşısına geçti. Logan Paul ile tabak kıran, Türk danslarını deneyen ve bir dolu farklı eylemde bulunulan videoya yukarıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.

Videonun eğlenceli olup olmaması bir yana dursun, Enes Batur’un yeni bir akım başlatmış olduğu kesin. Öte yandan ülkemizde bulunan YouTube içerik oluşturucularının bu şekilde dünyaya açılmış olması da ayrı bir gurur kaynağı diyebiliriz.