Game of Thrones'a doyamadığını düşünenler bu habere bayılacaklar. Dizi dün bölümün dışında 6 hafta daha Game of Thrones bölümlerinin kamera arkasını yayınlayacak.

Game of Thrones ülkemizde dün sabaha karşı yayınlandı, ancak tüm bunlara rağmen şimdiden yeni bir bölümü özlediğinizi tahmin ediyorum. Şafak saymaya başlayacağımız bu günlerde dizinin çıkış tarihi net olarak bilinmemekle birlikte tüm bilgiler 2019’u işaret ediyor. Bu gibi durumlar bizleri derinden etkilemiş olsa da sizlere güzel bir haberimiz var: Game of Thrones içerikleri tam 6 hafta boyunca gelmeye devam edecek.

“Game of Thrones Behind the Scenes” ismi ile yayınlanan ve her bölümde 7. sezonun 1 bölümünün hazırlıklarını anlatarak 7 bölüm halinde yayınlanacak seri, Game of Thrones’dan ayrılmaya hazır olmadığımız bir zamanda çok iyi bir seçenek olacak.

Bu destansı seriyi yapmak için uğraşan insanları anlatacak 7 bölümün ilki dün yayınlandı. 7. sezonun ilk bölümünün kamera arkasının yayınlandığı ilk bölümde, dizinin nasıl çekildiğini görebilir ve yeni sezonun neden bu kadar çok uzayacağını anlayabilirsiniz.

Hatırlarsanız sezonun ilk bölümünde sürpriz bir şekilde Ed Sheeran yer almıştı. Bu kamera arkası görüntülerinde Sheeran’ın aslında Lannister askeri olmak istemediğini kendi dilinden duyuyoruz. Ya da ilk bölümde midemizi bulandıran Sam’in yemek ve temizlik sahnelerinin nasıl çekildiğini görüyoruz. Sezon devam ederken özellikle de savaş sahneleri için özel görüntüler ayıran HBO, bunun dışında her bölüm için ayrı bir kamera arkası videosu hazırlamış.

Diziye veda etmek çok zor biliyoruz, ancak en azından önümüzdeki 6 hafta boyunca yeni Game of Thrones görüntülerinin geleceğini bilmek çok hoş oldu.