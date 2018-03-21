Twitter ve Square CEO'su Jack Dorsey 'The Times' ile yaptığı röportajda, kripto para biriminin 10 yıl içerisinde dünyadaki tek para birimine dönüşeceğine inandığını belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Twitter'da kripto para yasağı ile gündeme gelen Dorsey: "Dünyanın sonu geldiğinde dünya tek bir para birimine sahip olacak ve ben şahsen bunun bitcoin olacağına inanıyorum." açıklamasında bulundu. Kendisine göre, para birimlerinin tamamen kripto para şekline gelmesinin en az 10 yılı bulacağını vurguladı. Dorsey bir Bitcoin hayranı olsa da ona göre Bitcoin'in giderek popülerleşmesi çok da büyük bir sürpriz değil. Bu geçişin giderek hızlanacağını vurguladı.

Dorsey aynı zamanda Square Cash uygulamasından Bitcoin satma ve satın alma seçeneği ekleyen Square'in CEO'luk görevini de sürdürüyor. Şirket ayrıca dijital paranın avantajlarını gösteren resimli bir çocuk hikayesi yayınladı. Dorsey, belirtmediği miktarda da kripto paranın varisi konumunda.

Twitter hakkında soru sorulmasını reddeden Dorsey, Square'in tanıtım turu bir parçası olarak Londra'da idi. Twitter hakkında soruları cevaplamayı reddetmesine rağmen, Square tanıtımı ve kripto paralar ile yaptığı açıklamalar tanıtım turunda epey ilgi çekti.