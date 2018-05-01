Japon Bilim İnsanları Tahtadan Alkol Üretmeyi Başardı

Japon bilim insanları bugünlerde enteresan çalışmalar yürütüyorlar. Son gelen haberler 2-3 sene içerisinde tahtadan alkollü içecek üretebileceklerini gösteriyor.

Japonların ünlü alkollü içkisi olan Sake'yi bilirsiniz. Pirinç ve tahılla yapılan bu içecek dünya çapında ünlü bilinirliği oldukça fazla olan bir içecek. Japonyalı bilim insanlarının çalışmaları sonrasında hammaddesi sadece tahta olacak şekilde bir içki üretmeyi başarmak üzereler.

Neredeyse 2009'dan beri bu konuda çeşitli araştırmalar içerisinde olan Japon bilim insanları, çalışmalarının tamamlanmasına yaklaşık 3 sene gibi bir zaman kaldığını belirttiler. Ağacın içinde doğal olarak bulunan şekeri fermante etmeyi başaran Japon bilim insanları, tüm bu çalışmanın sonucunda alkol oranı %15 civarında seyreden ve maliyeti oldukça düşük olan bir içecek elde edebildiler.

Daha önce de benzer çalışmalar yapılmış fakat ortaya çıkan çalışma sonucunda alkollü bir içecek elde edilse de aroması neredeyse berbat denebilecek olan ürünler ortaya çıkmıştı. Yeni yöntemlerle yapılan bu içecek içilebilir derecede farklı bir aroma içeriyormuş. Önümüzdeki dönemde Japonya, tıpkı sake gibi yeni bir milli içeceğe kavuşmaya hazırlanıyor.