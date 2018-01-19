Japon Bilim İnsanları, Y İnsan Zihnini Okumayı Başardı

Japon bilim insanları, yapay zekalar ile insanların zihnini okuyarak, zihnimizdeki görselleri bilgisayar ortamına aktarmayı başardı.

Dünyanın en ünlü bilim kurgu filmlerinden Matrix başta olmak üzere pek çok filmde, beynimizi veri yüklenebilen bir sistem olarak gördük. Günümüzde beynimizin bilgileri nasıl aktardığını, yani elektronik kısmını tam olarak çözebilmiş değiliz. Matrix gibi bir cihaza bağlanıp, yepyeni bir dünyada yaşamak çok farklı bir deneyim olabilirdi. Japon bilim insaları, beynimize bağlanıp düşüncelerimizi okuyup yeni düşünceler oluşturacak bir yapay zeka geliştirmeyi başardılar.

Kyoto Üniversitesi’nde yapılan araştırmalarda derin sinirsel ağları kullanan ekip, bazı dönemlerde kişilerin düşüncelerini görebildi. Deep Image Reconstrucion(Derin Görsel Yapılandırması) şeklinde adlandırılan bir yöntemde gözümüzle gördüğümüz görseller, bilgisayar ortamına taşındı. Aşağıdaki görselde yer alan en soldaki görseller insanlara gösteriliyor. Daha sonrasında ise insanların beyninden sağda yer alan görseller alınıyor. Henüz çok net bir şekilde çalışmayan bu sistem, buna rağmen son derece etkili çözümler sunabiliyor.

Bu bulunan yeni sistem sayesinde yapay zeka gibi programlamalara yeni formüller getirilebilir. İnsan beyninin işleyişi çözüldüğünde bunu yapay zekaların kullanması için programlarsak, çok daha insansı yapay zekalarla karşılaşabiliriz. Bu olay yalnızca yapay zekaları etkilemiyor. İnsanların sanatsal açıdan kafasındaki olayı birebir bilgisayar ortamına aktardığını bir düşünün. Belki kafasında dünyanın en iyi fikri olmasına rağmen bunu eğitimsizlikten dolayı aktaramayan insanların önü açılacak. Bununla birlikte zihin hırsızları da oluşacaktır. Bir kişinin fikrini zorla çalma devrini görebiliriz.

Bu teknolojiyi son günlerde sık sık duymaya başladık. Ne zaman hayatımıza tam anlamıyla girer bilinmez, ancak girdiği takdirde insanlık ciddi anlamda değişiklik gösterecek.

Peki, sizce böyle bir teknoloji ne gibi sonuçlar doğuracak? Elon Musk gibi bir girişimcinin bile yatırım yaptığı bu teknolojiyi gelecekte ne gibi alanlarda göreceğiz? Yorumlarınızı bekliyorum.