Japonya Ay'da Üs Kurulacak İdeal Bir Yer Keşfetti

Japonya'nın 2009 yılında gönderdiği uydunun gönderdiği verilere göre Ay'da uzun süreli bir hayat için üs olarak kullanılabilecek ideal bir mağara var.

Japonya’nın uydusu Kaguya, 2009 yılında Ay’in yüzeyine çarparak parçalanmıştı. Fakat yaklaşık 10 yıl kadar önce topladığı veriler, hala Ay’la ilgili inanılmaz sırları açığa çıkarıyor.

Japon uzay ajansı ‘JAXA’, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Ay’da büyük bir mağara olduğunu duyurdu. Bu mağara, Ay’da bir üs kurmak için mükemmel bir yer olabilir.

Bu denli büyük bir mağara içerisinde üs kurmanın en büyük avantajı, kozmik ışımaya karşı sağlayacağı korumadır. Ay’da atmosfer bulunmadığı için, normalde doğal korumaya sahip olduğumuz için Dünya’da endişe duymadığımız kozmik ışınlar, Ay’da bulunan kişileri olumsuz yönde etkileyecektir.

Eğer Ay’da ya da Mars’ta uzun süreli olarak yerleşmeyi düşünüyorsak, kendimizi korumamız gerekiyor. İşte bu mağara, bizim için bu görevi görebilir.

JAXA’nın bildirdiğine göre korunma dışında başka avantajları da bulunuyor bu mağaranın. Mağaranın iç bölümü, astronotları meteor çarpmalarına karşı koruyabilir. Zira yine atmosfer yokluğundan ötürü bu tip bir tehlike her zaman için söz konusu Ay’da. Aynı zamanda daha istikrarlı bir ısı seviyesini tutturmak da mümkün olabilir.

Bu ve bunun gibi oyukların yaklaşık 3.5 milyar yıl kadar önce gerçekleşen volkanik patlamalarla oluşan lav tüpleri oldukları düşünülüyor.