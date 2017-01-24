Japonya Kıyılarına Vuran İçi Cesetlerle Dolu Hayalet Gemilerin Sırrı Çözülemiyor

Japonya kıyılarına vuran, bazıları cesetlerle dolu, bazıları ise bomboş olan hayalet teknelerle ilgili yapılan soruşturmalar sonucunda, bu gizemli olaylara nelerin neden olduğuna dair bazı varsayımlar mevcut. Ancak hala tam bir kanıya varılabilmiş değil.

Geçtiğimiz iki yıl boyunca, içleri çürümüş cesetlerle dolu 12’den fazla tekne, Japonya kıyılarına vurdu. Şimdiye kadar uzmanları şaşırtan ve neden olduğu anlaşılamayan bu gizemli olayların neden gerçekleştiğine dair bazı kanıtların bulunmuş olabileceği söyleniyor.

Bu teknelerin hepsi cesetlerle dolu değildi; bazıları, Japonya’nın batı tarafındaki, Fukui şehri ve Hokkaido adasını da kapsayan deniz bölgesinde tamamen boş olarak bulundu. Japon sahil güvenliğine göre, 2014 yılında 60’dan fazla bu tarz tekne Japonya kıyılarına vurdu; 2015 yılında ise bu sayı biraz daha arttı.

Yapılan soruşturma sonucunda, bu teknelerin Kuzey Kore kökenli olduğu ve büyük çoğunluğunun balıkçı teknesi olduğu anlaşıldı. Botlardan birinin ise yine Kuzey Kore’ye ait askeri bir bot olduğu tespit edildi. Uzmanlar, bu askeri teknede Kuzey Kore bayrağının bir parçasını buldular. Bu sayede geminin Kuzey Kore’ye ait olduğu anlaşıldı.

Cesetlerle dolu olan teknelerdeki cesetlerdeki çürümenin boyutu, ölüm nedenlerinin anlaşılmasını zorlaştırıyor. Ancak bu hayalet teknelerin sayısının kış aylarında artıyor oluşu, uzmanların az yiyecek ve sert iklim koşulları nedeniyle bu insanların ölmüş olabilecekleri düşünmelerine neden oluyor. Bu olaylarla ilgili soruşturmaları yürüten uzmanların çoğu, insanların Kuzey Kore rejiminden kaçma girişimlerinin bu olaylara neden olduğunu düşünüyor. Fakat ülkeden kaçmak isteyen Kuzey Koreliler için kara yoluyla Güney Kore’ye erişmek çok daha kolayken deniz yoluyla yaklaşık 600 mil seyahat etmelerinin mantıklı olmadığını söyleyerek bu teoriyi desteklemeyenler de mevcut.

Bununla birlikte bu tekneler; ağır, standart navigasyon ekipmanından ve güçlü motorlardan yoksun olmaları nedeniyle uzun mesafe için hiç de uygun değiller. Bu yüzden rahatlıkla rotalarını kaybedebilecekleri gibi, güçlü deniz akıntıları da yolculuğu oldukça zor bir hale getirecektir. Bu gerçeklerin farkında olmayan ve daha büyük balık yakalamak isteyen balıkçılar, teknelerini daha derin ve daha tehlikeli sulara götürebiliyorlar. Üstelik Kuzey Kore hükümeti de buna göz yumuyor. İçi cesetlerle dolu teknelerin Japonya kıyılarına vurmasının nedeni bu olabilir. Ancak bu yine de tamamen boş olarak kıyıya vuran teknelerin nedenini açıklamıyor.