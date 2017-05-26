Jüpiter'de yaşanan fırtınalar, ciddi oranlarda artış göstermeye başladı. Gezegenin bu değişimi, NASA'nın uzay aracı Juno tarafından anbean gözleniyor.

Cassini’nin son misyonuna çıkmasından dolayı gelen her bilgi bizim için çok değerliydi, onun sayesinde hiç bilmediğimiz konular hakkında fikir sahibi oluyorduk. İnsanoğlu son zamanlarda daha çok Satürn ile ilgilenirken, Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni Jüpiter de boş durmamış.

Jüpiter, fırtınaları ile ünlü bir gezegendir. Aşağıda da gördüğünüz gibi üzerindeki büyük kırmızı leke, Güneş Sistemi'mizdeki en güçlü fırtınadır.

Yeni bulgular, Jüpiter’i araştırmakla görevli Juno uzay aracının Temmuz 2016’da yörüngede dolaşırken toplanan verilerden geldi. Juno baş araştırmacısı Scott Bolton, perşembe günü yaptığı açıklamada “Burada çok şey var, bir adım geride kalmamız ve bunu tamamen yeni bir Jüpiter olarak düşünmeye başlamamız gerekiyor” dedi. Juno tarafından çekilen yeni Jüpiter fotoğrafları, daha önce gördüğümüz gezegenden daha farklı bir gezegenle karşı karşıya olduğumuzu doğruluyor.

Gezegenin büyük kırmızı noktası uzun süredir biliniyor, fakat son zamanlarda güney kutbunun olduğu bölgede de devasa fırtınalar oluşmaya başladı. Güney kutbundaki fırtınaların her biri yaklaşık 600 kilometrelere kadar büyüyebiliyor.

Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, “Jüpiter’de, bütün güney tropikal bölgeye dağılmış olan küçük beyaz fırtına sistemimiz var” diyen Juno ekibinin başındaki Hansen, Jüpiter’e ne olduğu araştırdıklarını belirtti.

Jüpiter’in bu dönemde bulutları da şaşırtıcı derecede yüksek rakımlara ulaşıyor. NASA’ya göre bu yıl çekilen bazı fotoğraflar, Jüpiter’in atmosferinde 30 mile kadar uzanan ve bulutların üzerine gölgeler düşüren büyük bulut kuleleri olduğunu ortaya çıkardı.

Juno, Şubat ayında gezegene yaptığı yakın geçiş sırasında, Jüpiter’in güney ışıklarını gösteren çok şaşırtıcı bir video çekmeyi başardı. Parlak yeşil ve kırmızı ışıklar, gezegenin volkanik uydusu olan IO’dan gelen manyetik alan sayesinde, kameralara görsel şölen yaşatıyor.

NASA yöneticileri, Juno uzay aracının motoru ile ilgili sorunlardan dolayı, planlandığı gibi kısa yörüngelerde hareket ettirmek yerine daha geniş olan 53 günlük yörüngede tutmuşlardı. Juno şu anda güvende, ancak bu sefer de dünya ile olan bağlantısı çok daha yavaş bir hal alıyor.

Juno yeni yakın yörüngesini 11 Temmuz’da yapacak. Güneş Sistemi'nin en ikonik alanını ziyaret edecek Juno, o gün Jüpiter’in büyük kırmızı lekesinin yanından geçecek.