Just Dance Dünya Kupası'nda Şampiyon Olan 16 Yaşındaki Türk

17-19 Şubat 2017 tarihinde düzenlenen Just Dance Dünya Kupası’nda şampiyonluğu göğüsleyen Türk dansçı Umutcan Tütüncü oldu!

Dünya genelinde artan e-Spor çılgınlığının farklı ve eğlenceli türü olan Just Dance, bildiğiniz gibi dans etme temelli olan bir eğlence oyunu. Ancak bunun da bir küresel şampiyonası bulunuyor. Just Dance World Cup, yani Just Dance Dünya Kupası olarak adlandırılan etkinlikte ise Türk dansçı olan Umutcan Tütüncü tüm rakiplerini birer birer geçerek şampiyon oldu.

Dünyanın en iyi Just Dance dansçısı ünvanını alan Tütüncü, TechNoth adıyla katıldığı yarışmada 3’ü Brezilyalı olmak üzere 1 Avustralyalı, 1 İspanyol ve 1 de Rus rakiplerini eleyerek kupayı kazanan isim oldu.

Yarışmaya Asya, Orta Asya, Afrika ve Okyanusya bölgesinin birincisi olarak katılan Umutcan Tütüncü, 16 yaşında ilk defa katıldığı turnuvadan kupayı alarak gitmesiyle de bir ilki başarırken, aynı zamanda yarışma tarihinin en genç şampiyonu da oldu.

Şampiyonaya hazırlanmak için günde 3 saat Just Dance antrenmanı yaptığını belirten Tütüncü, Hay Mama! şarkısının da Just Dance’teki favori parçası olduğunu belirtmiş.

Biz de Webtekno olarak bu güzel başarıyı kazanan Umutcan’ı tebrik ediyoruz. Helal olsun!